Gumla Gang Rape: गुमला में नाबालिग बहनों से गैंगरेप, बहला-फुसलाकर साथ ले गए थे आरोपी, 3 दरिंदे गिरफ्तार

Gumla Gang Rape: झारखंड के गुमला से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां भरनो थाना क्षेत्र में दो नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बताया जा रहा है कि बीते शुक्रवार (14 नवंबर) की रात को दो नाबालिग सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया. दोनों बहनें सिसई थाना क्षेत्र से जतरा देखकर लौट रही थीं, तभी स्कूटी सवार एक युवक ने उन्हें रास्ते में बहला-फुसलाकर साथ लिया और अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपने साथियों को बुलाकर वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद पीड़िता किसी तरह घर पहुंचीं और परिजनों को जानकारी दी.

अगले दिन पीड़िता की मां ने भरनो थाना में मामला दर्ज कराया. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के नाम विश्वास उरांव, बीरबल उरांव और प्रकाश उरांव बताए जा रहे हैं, तीनों आरोपियों को गुमला जेल भेज दिया गया है. बताया जा रहा है कि घटना में 5 से 6 युवक शामिल थे. बाकी आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. छापेमारी टीम में एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव, भरनो थाना प्रभारी कंचन प्रजापति और एसआई अभिनंदन कुमार सहित पुलिस बल शामिल रहे.

रिपोर्ट- रणधीर