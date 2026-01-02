Jharkhad Crime: लिव-इन रिलेशनशिप में खूनी वारदात, गुमला में युवक ने कुल्हाड़ी से की पार्टनर की निर्मम हत्या

Jharkhad Crime News: झारखंड के गुमला जिले में लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़ा एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. गुरदरी थाना क्षेत्र में युवक ने जंगल में विवाद के दौरान अपनी लिव-इन पार्टनर की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी.
Jharkhad Crime News: झारखंड के गुमला जिले से लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. गुरदरी थाना क्षेत्र के आमती पानी इलाके में एक युवक ने अपनी लिव-इन पार्टनर की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी ने युवती के शरीर पर कई वार किए, शव को दो टुकड़ों में काट दिया और यहां तक कि उसकी एक आंख भी निकाल ली. मृतका की पहचान 19 वर्षीय असिखा कुमारी उर्फ पूजा के रूप में हुई है, जबकि आरोपी युवक का नाम बुधेश्वर असुर बताया जा रहा है. इस नृशंस हत्या से इलाके में दहशत और सनसनी फैल गई है.
जंगल में लकड़ी लाने के दौरान हुआ विवाद
पुलिस के अनुसार, मृतका और आरोपी दोनों आदिम जनजाति समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे थे. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों जंगल में लकड़ी लाने गए थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि बुधेश्वर असुर आपा खो बैठा और अपने पास मौजूद कुल्हाड़ी से असिखा कुमारी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए.
मौके पर ही हुई युवती की मौत
गंभीर चोटों के कारण युवती की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार नहीं हुआ, बल्कि वहीं मौजूद रहा. घटना की सूचना मिलते ही गुरदरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी बुधेश्वर असुर को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया. हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है.
हत्या की वजह जानने के लिए गहन पूछताछ
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि गुरुवार शाम को हुई इस वारदात की हर एंगल से जांच की जा रही है. आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि हत्या के पीछे की असली वजह सामने आ सके. फिलहाल, प्रारंभिक तौर पर मामला आपसी विवाद का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस अन्य पहलुओं को भी खंगाल रही है.
इनपुट: आईएएनएस