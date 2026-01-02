Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3061566
Zee Bihar JharkhandJH Gumla

Jharkhad Crime: लिव-इन रिलेशनशिप में खूनी वारदात, गुमला में युवक ने कुल्हाड़ी से की पार्टनर की निर्मम हत्या

Jharkhad Crime News: झारखंड के गुमला जिले में लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़ा एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. गुरदरी थाना क्षेत्र में युवक ने जंगल में विवाद के दौरान अपनी लिव-इन पार्टनर की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 02, 2026, 03:32 PM IST

Trending Photos

Jharkhad Crime News: झारखंड के गुमला जिले से लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. गुरदरी थाना क्षेत्र के आमती पानी इलाके में एक युवक ने अपनी लिव-इन पार्टनर की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी ने युवत
Jharkhad Crime News: झारखंड के गुमला जिले से लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. गुरदरी थाना क्षेत्र के आमती पानी इलाके में एक युवक ने अपनी लिव-इन पार्टनर की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी ने युवत

Jharkhad Crime News: झारखंड के गुमला जिले से लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. गुरदरी थाना क्षेत्र के आमती पानी इलाके में एक युवक ने अपनी लिव-इन पार्टनर की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी ने युवती के शरीर पर कई वार किए, शव को दो टुकड़ों में काट दिया और यहां तक कि उसकी एक आंख भी निकाल ली. मृतका की पहचान 19 वर्षीय असिखा कुमारी उर्फ पूजा के रूप में हुई है, जबकि आरोपी युवक का नाम बुधेश्वर असुर बताया जा रहा है. इस नृशंस हत्या से इलाके में दहशत और सनसनी फैल गई है.

जंगल में लकड़ी लाने के दौरान हुआ विवाद
पुलिस के अनुसार, मृतका और आरोपी दोनों आदिम जनजाति समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे थे. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों जंगल में लकड़ी लाने गए थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि बुधेश्वर असुर आपा खो बैठा और अपने पास मौजूद कुल्हाड़ी से असिखा कुमारी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए.

ये भी पढ़ें: बेटी के लिए केक लेने गया था पिता, अपराधियों ने मुख में सटाकर मारी गोली, मौत

Add Zee News as a Preferred Source

मौके पर ही हुई युवती की मौत
गंभीर चोटों के कारण युवती की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार नहीं हुआ, बल्कि वहीं मौजूद रहा. घटना की सूचना मिलते ही गुरदरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी बुधेश्वर असुर को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया. हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है.

हत्या की वजह जानने के लिए गहन पूछताछ
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि गुरुवार शाम को हुई इस वारदात की हर एंगल से जांच की जा रही है. आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि हत्या के पीछे की असली वजह सामने आ सके. फिलहाल, प्रारंभिक तौर पर मामला आपसी विवाद का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस अन्य पहलुओं को भी खंगाल रही है.

इनपुट: आईएएनएस

TAGS

Jharkhad crime news

Trending news

Jharkhad crime news
लिव-इन रिलेशनशिप में खूनी वारदात, गुमला में युवक ने कुल्हाड़ी से की पार्टनर की हत्या
Lalu Yadav
लालू यादव का यह बंगला भी विरोधियों के निशाने पर आया, अब क्या करेंगे RJD अध्यक्ष?
Jharkhand Nikay Chunav 2026
सर्दी के मौसम में झारखंड निकाय चुनाव ने चढ़ाया सियासी पारा, देखें किसकी-कितनी तैयारी
bihar motihari news
डेढ़ साल से पेट में कैंची लेकर घूम रही थी महिला, डॉक्टर की लापरवाही ने ले ली जान
Minister Rekha Arya Husband
उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति के विवादित बयान से बिहार का सियासी पारा चढ़ा
Muzaffarpur News
नए साल के पहले दिन मातम, मुजफ्फरपुर–बेगूसराय हादसों में गईं तीन युवाओं की जान
Jamui News
Jamui News: पारिवारिक कलह से उजड़ा परिवार, मां के फैसले ने ले ली दो मासूमों की जान
BJP
'20-25 हजार में लड़कियां मिलती हैं बिहार की लड़कियां...', BJP मंत्री के पति का बयान
Patna crime news
दानापुर में दरिंदगी! खटाल में सो रहे 15 वर्षीय किशोर की गला दबाकर हत्या
patna news
पटना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी मैनेजर राय का किया एनकाउंटर