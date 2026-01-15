मकर संक्रांति से पहले मातम: गुमला-रांची NH-23 पर तिलकुट बेचने जा रहे चार लोगों की सड़क हादसे में मौत

Jharkhand Road Accident: झारखंड के एनएच-23 गुमला–रांची मुख्य मार्ग पर गुरुवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है. भरनो थाना क्षेत्र के भड़गांव गांव के पास तेज रफ्तार हाईवा वाहन ने एक पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण दुर्घटना में पिकअप वाहन पर सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भयावह था कि सड़क पर चारों ओर मलबा बिखर गया.

तिलकुट बेचने जा रहे थे सभी लोग

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिकअप वाहन में सवार सभी लोग रांची से गुमला की ओर तिलकुट बेचने जा रहे थे. मकर संक्रांति के अवसर पर तिलकुट की बिक्री के लिए ये लोग अहले सुबह निकले थे. लेकिन रास्ते में तेज रफ्तार हाईवा ने सामने से या पीछे से पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए और उसमें बैठे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला.

घायलों को रिम्स रांची किया गया रेफर

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही भरनो थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. गंभीर रूप से घायल दो लोगों को पहले सिसई रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए रिम्स, रांची रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि मृतक और घायल सभी रांची के निवासी हैं.

पुलिस जांच में जुटी

पुलिस ने दुर्घटना में मृत लोगों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. वहीं, हाईवा चालक और वाहन से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है कि यह दुर्घटना तेज रफ्तार, लापरवाही या तकनीकी खराबी के कारण हुई. इस हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है. स्थानीय लोग लगातार एनएच-23 पर हो रही दुर्घटनाओं को लेकर प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं.

रिपोर्ट: रणधीर निधि