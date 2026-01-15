Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3074997
Zee Bihar JharkhandJH Gumla

मकर संक्रांति से पहले मातम: गुमला-रांची NH-23 पर तिलकुट बेचने जा रहे चार लोगों की सड़क हादसे में मौत

Jharkhand Road Accident: एनएच-23 गुमला–रांची मार्ग पर भरनो थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार हाईवा की टक्कर से पिकअप सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. सभी लोग तिलकुट बेचने जा रहे थे, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं और रिम्स रांची में भर्ती हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 15, 2026, 10:16 AM IST

Trending Photos

मकर संक्रांति से पहले मातम: गुमला-रांची NH-23 पर तिलकुट बेचने जा रहे चार लोगों की सड़क हादसे में मौत
मकर संक्रांति से पहले मातम: गुमला-रांची NH-23 पर तिलकुट बेचने जा रहे चार लोगों की सड़क हादसे में मौत

Jharkhand Road Accident: झारखंड के एनएच-23 गुमला–रांची मुख्य मार्ग पर गुरुवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है. भरनो थाना क्षेत्र के भड़गांव गांव के पास तेज रफ्तार हाईवा वाहन ने एक पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण दुर्घटना में पिकअप वाहन पर सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भयावह था कि सड़क पर चारों ओर मलबा बिखर गया.

तिलकुट बेचने जा रहे थे सभी लोग
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिकअप वाहन में सवार सभी लोग रांची से गुमला की ओर तिलकुट बेचने जा रहे थे. मकर संक्रांति के अवसर पर तिलकुट की बिक्री के लिए ये लोग अहले सुबह निकले थे. लेकिन रास्ते में तेज रफ्तार हाईवा ने सामने से या पीछे से पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए और उसमें बैठे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला.

ये भी पढ़ें: कान में ईयरफोन लगाकर ट्रैक पार रहा था छात्र, तभी आई ट्रेन और शरीर के हो गए टुकड़े

Add Zee News as a Preferred Source

घायलों को रिम्स रांची किया गया रेफर
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही भरनो थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. गंभीर रूप से घायल दो लोगों को पहले सिसई रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए रिम्स, रांची रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि मृतक और घायल सभी रांची के निवासी हैं.

पुलिस जांच में जुटी
पुलिस ने दुर्घटना में मृत लोगों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. वहीं, हाईवा चालक और वाहन से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है कि यह दुर्घटना तेज रफ्तार, लापरवाही या तकनीकी खराबी के कारण हुई. इस हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है. स्थानीय लोग लगातार एनएच-23 पर हो रही दुर्घटनाओं को लेकर प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं.

रिपोर्ट: रणधीर निधि

TAGS

Jharkhand road accident

Trending news

Jharkhand road accident
गुमला-रांची NH-23 पर तिलकुट बेचने जा रहे चार लोगों की सड़क हादसे में मौत
Bihar politics
बिहार विधानसभा में शून्य हो जाएगी कांग्रेस? 6 विधायकों के पाला बदलने की चर्चा तेज
makar sankranti 2026
मकर संक्रांति के दिन सूर्यकुंड में उमड़ी भीड़ , 50 हजार लोगों ने लगाई डुबकी
danapur police
नशे के कारोबार के खिलाफ दानापुर पुलिस सख्त, गांजा बेचने वाले दो दुकानदार गिरफ्तार
Begusarai News
पुलिस की बड़ी कार्रवाई, प्रीति झा समेत चार अपराधी अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार
Rajan Ji Maharaj
'मुख बोलता है या तू बोलता है': राजन जी महाराज ने भजन के जरिए समझाया जीवन का सार
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: कल से समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार
Bihar Crime News
वैशाली में बच्चों की पतंगबाजी बनी खूनी संघर्ष, किरायेदार ने सफाई कर्मी पर चलाई गोली
Patna Weather Update
सर्दी से राहत तो सांसों पर संकट! AQI 257, जानें पटना में आज का मौसम
Jharkhand weather update
गुमला, खूंटी और पलामू में हाड़ कंपाने वाली सर्दी, IMD का 13 जिलों में अलर्ट