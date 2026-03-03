'सवा लाख दो, तभी मिलेगी छुट्टी!' गुमला के रैन हॉस्पिटल पर मरीज को बंधक बनाने का आरोप

Gumla News: गुमला जिले में जशपुर रोड स्थित रैन हॉस्पिटल, जिसके बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा है- स्वास्थ्य सेवा ही लक्ष्य है, अब खुद गंभीर आरोपों के घेरे में है. अस्पताल पर सवा लाख रुपये की मांग को लेकर एक मरीज को तीन दिनों तक बंधक बनाकर रखने का सनसनीखेज मामला सामने आया है.

क्या है पूरा मामला?

पीड़ित 30 वर्षीय सोमा उरांव, तिर्रा पेट्रोल पंप के समीप का निवासी है. 2 दिसंबर को वह अपने मित्र संजीव कुमार के साथ रांची जा रहा था, तभी रिंग रोड पर दो पिकअप वाहनों की जोरदार टक्कर में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी.

घटना के बाद सोमा को इलाज के लिए राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS), रांची में भर्ती कराया गया, जहां एक सप्ताह इलाज चला. इसके बाद उसे तेज हॉस्पिटल और गुरुनानक अस्पताल ले जाया गया. परिजनों के अनुसार अब तक करीब ढाई लाख रुपये खर्च हो चुके थे.

गुमला के रैन हॉस्पिटल में क्या हुआ?

इसी बीच दोस्त अमर बारला सोमा को गुमला स्थित रैन हॉस्पिटल ले आए. भर्ती के नाम पर 10 हजार रुपये एडमिट चार्ज लिया गया. मरीज को सीधे आईसीयू में शिफ्ट किया गया. जबड़े के फ्रैक्चर की पुष्टि के बाद ऑपरेशन और दिल्ली से डॉक्टर बुलाने का हवाला दिया गया. इसके लिए सवा लाख रुपये की मांग की गई.

परिजनों का आरोप है कि मरीज आईसीयू में रखने लायक नहीं था, फिर भी तीन दिनों तक वहीं रखा गया. पत्नी की गुहार, लेकिन नहीं पसीजा दिल जब मरीज की पत्नी लक्ष्मी ने डिस्चार्ज की मांग की, तो अस्पताल प्रबंधन ने कथित तौर पर साफ कह दिया, सवा लाख रुपये जमा किए बिना मरीज को नहीं छोड़ा जाएगा. गरीब पत्नी हाथ जोड़ती रही, रोती-बिलखती रही, लेकिन अस्पताल प्रशासन अड़ा रहा.

प्रशासन की एंट्री

मामला बढ़ने पर पत्नी ने उपायुक्त को सूचना दी. डीसी के निर्देश से पहले ही सिविल सर्जन डॉ शंभू नाथ चौधरी और एसपी के निर्देश पर सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची.

जांच में सामने आया कि जिस दिल्ली के डॉक्टर को बुलाने और भुगतान करने की बात कही जा रही थी, उसका कोई अटेंडेंट अस्पताल में मौजूद नहीं था.

सभी दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं और विस्तृत जांच जारी है.

अस्पताल प्रबंधन का पक्ष

अस्पताल मैनेजर ने बंधक बनाने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली से डॉक्टर बुलाया गया था और भुगतान किया जा चुका था, इसलिए राशि की मांग की गई.

रिपोर्ट: रणधीर निधी

