Gumla News: पिता की मौत के बाद रोते बिलखते 5 मासूम, मां तो पहले ही छोड़कर जा चुकी थी, अब कौन बनेगा सहारा?
गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के देवाकी मोड़ पर शुक्रवार शाम बड़ा हादसा हुआ. 35 वर्षीय प्रकाश उरांव को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. प्रकाश के पाँच छोटे बच्चे अब पूरी तरह अनाथ हो गए हैं, क्योंकि उनकी माँ दो साल पहले ही घर छोड़कर चली गई थी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 06, 2025, 03:53 PM IST

Gumla Accident News: गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. देवाकी मोड़ के पास 35 वर्षीय प्रकाश उरांव को एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया. हादसा इतना भयावह था कि प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया.

जानकारी के अनुसार, प्रकाश उरांव दोपहर में अपने मामा के घर करमा बासी मनाने देवाकी गया था. शाम करीब 7 बजे जब वह पैदल अपने घर लौट रहा था, तभी देवाकी मोड़ के समीप यह हादसा हुआ. तेज रफ्तार वाहन अचानक से आया और उसे रौंदते हुए फरार हो गया.

प्रकाश उरांव की मौत ने उसके परिवार को पूरी तरह से बेसहारा कर दिया. बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी दो साल पहले ही घर छोड़कर दो बच्चों को लेकर चली गई थी. घर पर केवल पाँच मासूम बच्चे उनके साथ रहते थे. अब पिता के निधन के बाद ये बच्चे पूरी तरह अनाथ हो गए हैं.

मृतक प्रकाश की सबसे बड़ी बेटी सोनाली की उम्र महज 10 साल है, जबकि सबसे छोटा बच्चा केवल 4 साल का है. घर में न दादा-दादी हैं और न ही माँ. पिता की मौत के बाद बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीण भी इन मासूमों के भविष्य को लेकर गहरी चिंता जता रहे हैं.

गांव के लोग प्रशासन और समाज से उम्मीद कर रहे हैं कि इन बच्चों की देखभाल और पालन-पोषण की जिम्मेदारी उठाई जाए. ग्रामीणों का कहना है कि अगर अब इन्हें सहारा नहीं मिला तो इन मासूमों का भविष्य अंधकार में डूब सकता है.

इनपुट- रणधीर निधि

