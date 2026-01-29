यूजीसी बिल के खिलाफ सवर्ण समाज का ऐलान-ए-जंग: गुमला में निर्णायक बैठक, 1 फरवरी भारत बंद को लेकर फूंका बिगुल

UGC Bill Protest: यूजीसी बिल के विरोध में सवर्ण समाज का असंतोष अब खुले संघर्ष में बदलता नजर आ रहा है. गुमला के वीर कुंवर सिंह भवन में आयोजित सशक्त बैठक में सवर्ण समाज ने 1 फरवरी के भारत बंद को हर हाल में सफल बनाने का संकल्प लिया.
UGC Bill Protest: यूजीसी बिल के खिलाफ सवर्ण समाज का असंतोष अब खुलकर आंदोलन और संघर्ष के रूप में सामने आने लगा है. इसी कड़ी में बुधवार को झारखंड के गुमला स्थित वीर कुंवर सिंह भवन में सवर्ण समाज की एक सशक्त और निर्णायक बैठक आयोजित की गई, जिसने आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन के संकेत दे दिए हैं. बैठक में बड़ी संख्या में समाज के प्रबुद्धजन, बुद्धिजीवी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय बहादुर सिंह ने की. वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि यूजीसी बिल सवर्ण समाज के अधिकारों, अवसरों और भविष्य पर सीधा प्रहार है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा.
बैठक में ब्रह्मर्षि समाज, ब्राह्मण समाज सहित अन्य सवर्ण वर्गों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे. सुनील कुमार, निरंजन शर्मा, सुशील कुमार पांडा, धर्मेंद्र कुमार, अरविंद मिश्र, मनोज तिवारी, सुरेश सिंह, योगेंद्र सिंह, सुरजनन्दन सिंह, जगनारायण सिंह और डॉ. सतीश पाठक ने कहा कि यह विधेयक योजनाबद्ध तरीके से सवर्ण समाज को हाशिये पर धकेलने का प्रयास है. वक्ताओं ने आरोप लगाया कि यूजीसी बिल से शिक्षा व्यवस्था में असंतुलन पैदा होगा और योग्य युवाओं के भविष्य पर गंभीर असर पड़ेगा.
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी एक फरवरी को आहूत भारत बंद को हर हाल में सफल बनाया जाएगा. इसके लिए सवर्ण समाज के साथ-साथ सर्व समाज को एकजुट कर व्यापक जनसमर्थन जुटाने की रणनीति पर चर्चा की गई. वक्ताओं ने कहा कि अब केवल ज्ञापन और निवेदन का दौर समाप्त हो चुका है और आंदोलन निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है. संघर्ष शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन प्रभावशाली और संगठित होगा.
बैठक में यह भी तय किया गया कि आने वाले दिनों में प्रत्येक संगठन, हर परिवार और जागरूक नागरिक को आंदोलन से जोड़ने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाएगी. भारत बंद को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मीडिया समन्वय के लिए दो लोगों को नामित कर जिम्मेदारी सौंपी गई. अंत में वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि यूजीसी बिल वापस नहीं लिया गया या उसमें आवश्यक संशोधन नहीं किए गए, तो आंदोलन को और अधिक व्यापक और तीव्र किया जाएगा. सभी उपस्थित लोगों ने एकजुट होकर अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया.
