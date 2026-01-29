Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3089918
Zee Bihar JharkhandJH Gumla

यूजीसी बिल के खिलाफ सवर्ण समाज का ऐलान-ए-जंग: गुमला में निर्णायक बैठक, 1 फरवरी भारत बंद को लेकर फूंका बिगुल

UGC Bill Protest: यूजीसी बिल के विरोध में सवर्ण समाज का असंतोष अब खुले संघर्ष में बदलता नजर आ रहा है. गुमला के वीर कुंवर सिंह भवन में आयोजित सशक्त बैठक में सवर्ण समाज ने 1 फरवरी के भारत बंद को हर हाल में सफल बनाने का संकल्प लिया.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 29, 2026, 07:40 AM IST

Trending Photos

यूजीसी बिल के खिलाफ सवर्ण समाज का ऐलान-ए-जंग: गुमला में निर्णायक बैठक, 1 फरवरी भारत बंद को लेकर फूंका बिगुल
यूजीसी बिल के खिलाफ सवर्ण समाज का ऐलान-ए-जंग: गुमला में निर्णायक बैठक, 1 फरवरी भारत बंद को लेकर फूंका बिगुल

UGC Bill Protest: यूजीसी बिल के खिलाफ सवर्ण समाज का असंतोष अब खुलकर आंदोलन और संघर्ष के रूप में सामने आने लगा है. इसी कड़ी में बुधवार को झारखंड के गुमला स्थित वीर कुंवर सिंह भवन में सवर्ण समाज की एक सशक्त और निर्णायक बैठक आयोजित की गई, जिसने आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन के संकेत दे दिए हैं. बैठक में बड़ी संख्या में समाज के प्रबुद्धजन, बुद्धिजीवी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय बहादुर सिंह ने की. वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि यूजीसी बिल सवर्ण समाज के अधिकारों, अवसरों और भविष्य पर सीधा प्रहार है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

बैठक में ब्रह्मर्षि समाज, ब्राह्मण समाज सहित अन्य सवर्ण वर्गों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे. सुनील कुमार, निरंजन शर्मा, सुशील कुमार पांडा, धर्मेंद्र कुमार, अरविंद मिश्र, मनोज तिवारी, सुरेश सिंह, योगेंद्र सिंह, सुरजनन्दन सिंह, जगनारायण सिंह और डॉ. सतीश पाठक ने कहा कि यह विधेयक योजनाबद्ध तरीके से सवर्ण समाज को हाशिये पर धकेलने का प्रयास है. वक्ताओं ने आरोप लगाया कि यूजीसी बिल से शिक्षा व्यवस्था में असंतुलन पैदा होगा और योग्य युवाओं के भविष्य पर गंभीर असर पड़ेगा.

ये भी पढ़ें: UGC Controversy: नवादा से पटना तक यूजीसी के नए नियम के खिलाफ छात्रों ने शुरू की जंग!

Add Zee News as a Preferred Source

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी एक फरवरी को आहूत भारत बंद को हर हाल में सफल बनाया जाएगा. इसके लिए सवर्ण समाज के साथ-साथ सर्व समाज को एकजुट कर व्यापक जनसमर्थन जुटाने की रणनीति पर चर्चा की गई. वक्ताओं ने कहा कि अब केवल ज्ञापन और निवेदन का दौर समाप्त हो चुका है और आंदोलन निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है. संघर्ष शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन प्रभावशाली और संगठित होगा.

बैठक में यह भी तय किया गया कि आने वाले दिनों में प्रत्येक संगठन, हर परिवार और जागरूक नागरिक को आंदोलन से जोड़ने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाएगी. भारत बंद को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मीडिया समन्वय के लिए दो लोगों को नामित कर जिम्मेदारी सौंपी गई. अंत में वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि यूजीसी बिल वापस नहीं लिया गया या उसमें आवश्यक संशोधन नहीं किए गए, तो आंदोलन को और अधिक व्यापक और तीव्र किया जाएगा. सभी उपस्थित लोगों ने एकजुट होकर अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया.

रिपोर्ट: रणधीर निधि

TAGS

ugc bill 2026

Trending news

Bihar News
Bihar Breaking News Live: आज समस्तीपुर पहुंचेगी सीएम नीतीश की यात्रा, 827 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन
Nawada News
Nawada News: UGC बिल के खिलाफ BJP विधायक अनिल सिंह ने फूंका बगावत का बिगुल
Nawada News
वारसलीगंज पीएचसी में हड़कंप: औचक निरीक्षण में गरजीं राजद विधायक अनीता देवी
Bihar weather update
बिहार में मौसम का मिजाज: बारिश के बाद अब कोहरे और बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल
Bettiah news
पढ़ने-लिखने वाले उम्र में बन गए हत्यारे! नाबालिग दोस्त ने चाकू गोदकर ली साथी की जान
rajan ji maharaj bhajan
'नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे', राजन जी महाराज के सुरीले सुरों में डूबे श्रद्धालु
Motihari News
मोतिहारी तेजाब कांड: पीड़िता को मिली न्यायिक मदद, एसीजीएम ने सौंपा एक लाख का चेक
Bihar News
बिहार का सुधा ब्रांड हुआ ग्लोबल, दुबई के गल्फ फूड फेस्टिवल 2026 में बिखेरी अपनी चमक
Khunti news
Khunti News: सोमा मुंडा हत्याकांड के मुख्य शूटर और मास्टरमाइंड समेत छह गिरफ्तार
Bokaro News
बोकारो में 'शोले' जैसा हाई वोल्टेज ड्रामा! नाकाम प्रेमी चढ़ा 150 फीट ऊंचे टावर पर