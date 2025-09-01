Gumla News: गुमला में गहराया यूरिया संकट, कालाबाजारी से किसान परेशान
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2904957
Zee Bihar JharkhandJH Gumla

Gumla News: गुमला में गहराया यूरिया संकट, कालाबाजारी से किसान परेशान

Gumla News: गुमला में यूरिया संकट गहराता जा रहा है. वहां के किसान कालाबाजारी से परेशान हैं. किसानों का आरोप है कि विभागीय मिलीभगत से यूरिया की कालाबाजारी हो रही है. विस्तार से जानकारी के लिए पूरी खबर पढ़ें. 

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 01, 2025, 04:57 PM IST

Trending Photos

गुमला में गहराया यूरिया संकट
गुमला में गहराया यूरिया संकट

Gumla News: झारखंड के गुमला जिले में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हैं. जरूरत के मुकाबले आधी से भी कम आपूर्ति और खुलेआम कालाबाजारी के कारण हालात गंभीर हो चले हैं. दुकानों पर लंबी कतारें लग रही हैं, कई जगहों पर भीड़ के कारण सड़क जाम की स्थिति बन गई. किसानों का आरोप है कि विभागीय मिलीभगत से यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, जिससे जरूरतमंद किसान समय पर खाद नहीं पा रहे हैं और फसल चौपट होने की आशंका गहराने लगी है.

यह भी पढ़ें: गुमला पुलिस को बड़ी सफलता, 15 लाख का इनामी PLFI कमांडर मुठभेड़ में मारा गया

आंकड़ों के मुताबिक, गुमला जिले को हर माह करीब 1400 टन यूरिया की आपूर्ति होनी चाहिए, लेकिन इस बार 50% से भी कम स्टॉक मिला है. इसका नतीजा यह हुआ कि दुकानदारों ने मनमानी शुरू कर दी. कहीं 300 तो कहीं 700 रुपये तक में यूरिया बेचे जाने की शिकायतें किसानों ने कीं. किसानों के आंदोलन ने प्रशासन को हरकत में ला दिया है. सिविल एसडीएम राजीव नीरज ने बताया कि निर्धारित दर ₹266.50 से अधिक में बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा, 'हम दुकानदारों की आपूर्ति का पूरा विवरण मंगा रहे हैं. किस दुकान में कितनी खेप पहुंची और कब बिकी, इसकी निगरानी प्रशासन करेगा. पिछले सप्ताह शंकर कृषि भंडार में 500 बोरा यूरिया अधिक दाम पर बिकते पाया गया था. मौके पर पहुंचकर प्रशासन ने खुद हस्तक्षेप किया और किसानों को सही दर पर खाद दिलाई. रायडीह में भी अधिक वसूली की शिकायत पर रकम किसानों को वापस कराई गई है.' फिर भी आंदोलनरत किसान नेताओं का कहना है कि जब तक कालाबाजारी और विभागीय मिलीभगत पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

इनपुट- रणधीर निधि

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Gumla NewsFarmerJharkhand news

Trending news

Rahul Gandhi
'भूकंप', 'एटम बम' और 'हाइड्रोजन बम', भारी-भरकम शब्दों के सहारे राहुल गांधी की सियासत
Voter Adhikar Yatra
कांग्रेस नेताओं का दावा, 'बिहार में सफल रही वोटर अधिकार यात्रा
Bihar News
पढ़ाई की जगह नौकरानी वाले काम, छात्राओं ने प्रिंसिपल पर लगाये आरोप
Voter Adhikar Yatra
एटम बम के बाद राहुल गांधी फोड़ेंगे हाइड्रोजन बम, यात्रा के समापन पर किया ऐलान
Samastipur Crime News
लड़का-लड़की के आपत्तिजनक हालत में होने की सूचना मिली पुलिस पहुंची तो जख्मी युवक मिला
Voter Adhikar Yatra
'यह डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी', पटना में PM मोदी पर जमकर बरसे खरगे
bihar chunav 2025
'नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए..', यात्रा के समापन पर बोले पर तेजस्वी
Muzaffarpur News
धार्मिक झंडा हटाने को लेकर दो समुदाय आमने सामने, पुलिस ने मामला शांत कराया
Supreme Court
नामांकन के अंतिम दिन तक होगा दावे/आपत्तियों पर विचार, बिहार SIR पर SC का अंतरिम आदेश
Bihar SIR
'फॉर्म-6 भरने से लोगों को कोई समस्या नहीं, सिर्फ ADR परेशान...', SC में ECI की दलील
;