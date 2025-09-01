Gumla News: गुमला में गहराया यूरिया संकट, कालाबाजारी से किसान परेशान

Gumla News: झारखंड के गुमला जिले में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हैं. जरूरत के मुकाबले आधी से भी कम आपूर्ति और खुलेआम कालाबाजारी के कारण हालात गंभीर हो चले हैं. दुकानों पर लंबी कतारें लग रही हैं, कई जगहों पर भीड़ के कारण सड़क जाम की स्थिति बन गई. किसानों का आरोप है कि विभागीय मिलीभगत से यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, जिससे जरूरतमंद किसान समय पर खाद नहीं पा रहे हैं और फसल चौपट होने की आशंका गहराने लगी है.

आंकड़ों के मुताबिक, गुमला जिले को हर माह करीब 1400 टन यूरिया की आपूर्ति होनी चाहिए, लेकिन इस बार 50% से भी कम स्टॉक मिला है. इसका नतीजा यह हुआ कि दुकानदारों ने मनमानी शुरू कर दी. कहीं 300 तो कहीं 700 रुपये तक में यूरिया बेचे जाने की शिकायतें किसानों ने कीं. किसानों के आंदोलन ने प्रशासन को हरकत में ला दिया है. सिविल एसडीएम राजीव नीरज ने बताया कि निर्धारित दर ₹266.50 से अधिक में बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

उन्होंने कहा, 'हम दुकानदारों की आपूर्ति का पूरा विवरण मंगा रहे हैं. किस दुकान में कितनी खेप पहुंची और कब बिकी, इसकी निगरानी प्रशासन करेगा. पिछले सप्ताह शंकर कृषि भंडार में 500 बोरा यूरिया अधिक दाम पर बिकते पाया गया था. मौके पर पहुंचकर प्रशासन ने खुद हस्तक्षेप किया और किसानों को सही दर पर खाद दिलाई. रायडीह में भी अधिक वसूली की शिकायत पर रकम किसानों को वापस कराई गई है.' फिर भी आंदोलनरत किसान नेताओं का कहना है कि जब तक कालाबाजारी और विभागीय मिलीभगत पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

इनपुट- रणधीर निधि

