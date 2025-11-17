Advertisement
Hazaribagh News: बरही में ज्वेलर्स से करोड़ों के जेवरात की बड़ी लूट, हथियारबंद अपराधी फरार

बरही में ज्वेलर्स से करोड़ों की लूट ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. चार अपराधियों ने फायरिंग करते हुए एक कार से 35 किलो सोना और 60 किलो चांदी लूट ली. पुलिस ने तुरंत एसआईटी गठित कर जांच शुरू कर दी है.

Nov 17, 2025

हजारीबाग में ज्वेलर्स से 35 किलो सोना और 60 किलो चांदी की लूट (फोटो- Gemini AI)
हजारीबाग जिले के बरही में रविवार देर रात एक बड़ी आपराधिक वारदात हुई. हथियारबंद अपराधियों ने एक ज्वेलर्स की कार से करीब 35 किलो सोना और 60 किलो चांदी लूट ली. घटना की जानकारी सोमवार शाम स्पष्ट हुई, जब आभूषण कारोबारी ने पुलिस को लूटे गए जेवरात का पूरा ब्योरा दिया. मामले को झारखंड में हाल के वर्षों की सबसे बड़ी ज्वेलरी लूट बताया जा रहा है, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है.

आभूषण व्यवसायी सुरेंद्र सोनी ने अपनी प्राथमिकी में बताया कि बरही अनुमंडल चौक के पास पटना रोड पर उनकी दुकान 'जय माता दी ज्वेलर्स' है. रविवार रात लगभग नौ बजे वे दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे. उन्होंने दुकान से सोना-चांदी के जेवर कार में रखे ही थे कि तभी दो बाइक पर आए चार अपराधियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी. अपराधियों ने कार का शीशा तोड़ा और तीन बैग व दो प्लास्टिक बोरियों में रखे सभी जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए. पीड़ित के भाई के साथ हाथापाई भी हुई, जिसमें वे बाल-बाल बच गए.

व्यवसायी के अनुसार, बैग और बोरियों में करीब 35 किलो सोने के आभूषण और लगभग 60 किलो चांदी थी. यह पूरी संपत्ति करोड़ों में बताई जा रही है. पीड़ित ने कहा कि सभी जेवरात पर पहचान चिन्ह मौजूद हैं, जिनके आधार पर सत्यापन में आसानी होगी. इतनी बड़ी मात्रा में सोना-चांदी की लूट झारखंड के इतिहास में दुर्लभ मानी जा रही है.

घटना के तुरंत बाद हजारीबाग एसपी के निर्देश पर एक विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाई गई. इस टीम में डीएसपी बरही अजीत कुमार बिमल, थाना प्रभारी विनोद कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर कुमार और कई अवर निरीक्षक शामिल हैं. पुलिस टीम लगातार संभावित स्थानों पर छापेमारी कर रही है.

सर्च के दौरान पुलिस को घटनास्थल के पास और अपराधियों के भागने के रास्ते से ज्वेलरी बॉक्स और एक देसी कट्टा का खोखा मिला है. सभी मुख्य एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर नाकेबंदी कर दी गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है.

बरही थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है और लूट की वास्तविक मात्रा जांच के बाद पूरी तरह स्पष्ट होगी. पुलिस का कहना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी प्राथमिकता है और बहुत जल्द पूरा मामला उजागर कर लिया जाएगा. इस घटना के बाद क्षेत्र के व्यापारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

इनपुट- आईएएनएस

