यहां न प्रतिमा, न पिंडी...फिर भी आस्था का सैलाब, जानिए क्या है इस पूज्य स्थल की अनोखी कहानी

Budhiya Mata Temple: मां दुर्गा के अनेक रूप हैं, कहीं चरण तो कहीं नयन, कहीं ज्वाला के रूप में उनकी पूजा होती है. हजारीबाग के इचाक प्रखंड के एक प्राचीन मंदिर में मां के निराकार रूप की आराधना की जाती है. यहां न तो प्रतिमा है और न ही पिंडी. इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था ऐसी है कि दूर दराज से लोग यहां पूजा अर्चना करने आते हैं.

पिछले 300 वर्षों से होती है माता के निराकार स्वरूप की पूजा

हजारीबाग के इचाक में माता के निराकार स्वरूप की पूजा पिछले 300 वर्षों से हो रही है. बुढ़िया माता के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर (Budhiya Mata Mandir) में लोग केवल दीवार की पूजा करते हैं. यहां माता को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है. मान्यता है कि जो भी भक्त यहां सच्चे मन से झोली फैलाता है. माता उसकी मनोकामना पूर्ण कर उसकी झोली भर देती हैं.

यहां साल भर आते रहते हैं श्रद्धालु

भक्तों का कहना है कि मां ने सदैव आशीर्वाद देकर उन्हें संबल दिया है. यही कारण है कि यहां की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है. महिला भक्त गायत्री देवी बताती है. कि इस मंदिर की महिमा का वर्णन करना उगते सूरज को दीप दिखाने के समान है. साल भर श्रद्धालु यहां आते रहते हैं.

इस मंदिर की एक पौराणिक कथा को जानिए

स्थानीय लोग बताते हैं कि इस मंदिर की एक पौराणिक कथा है. कहा जाता है कि 1668 में इचाक क्षेत्र में हैजा महामारी फैली थी. तभी एक वृद्धा बाजार में प्रकट हुईं. उन्होंने ग्रामीणों को मिट्टी दी और उसे गांव से दूर रखने का निर्देश दिया. कुछ देर बाद वह वृद्धा गायब हो गई और धीरे धीरे महामारी भी समाप्त हो गई. वही मिट्टी बाद में दिव्य रूप में पूजित होने लगी और आज तक उसकी पूजा की जाती है.

बुढ़िया माता मंदिर की महिमा अनुपम

भक्तों का मानना हैं कि बुढ़िया माता मंदिर की महिमा अनुपम है. जिसने भी यहां सच्चे मन से झोली फैलाई, उसके जीवन में सुख समृद्धि आ गई. इसी आस्था और श्रद्धा के कारण दूर दूर से लोग माता का आशीर्वाद लेने यहां आते है. और अपनी हाजिरी लगाते हैं.

रिपोर्ट: विकास चौधरी