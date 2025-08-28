हजारीबाग में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला, अहमद रजा ने फर्जी पहचान बनाकर किया शोषण, पुलिस जांच शुरू

हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र से लव जिहाद का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. असम के गोलाघाट की 22 वर्षीय युवती रोसमी मेस ने गैड़ा गांव के अहमद रजा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. रोसमी का कहना है कि 2023 में इंस्टाग्राम पर अहमद ने खुद को राहुल बताकर उससे दोस्ती की और प्रेम प्रस्ताव रखा. उसने अपनी असली पहचान छुपाकर रोसमी को अपने जाल में फंसाया. धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और अहमद ने रोसमी को घर छोड़कर उसके पास हजारीबाग आने के लिए उकसाया. भरोसे में आकर रोसमी जून 2023 में अपने घर से भागकर हजारीबाग पहुंच गई.

हजारीबाग पहुंचने के बाद रोसमी को पता चला कि अहमद रजा पहले से शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता है. यह जानकर रोसमी के पैरों तले जमीन खिसक गई. उसने बताया कि अहमद और उसके परिवार ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला. इसके बाद अहमद ने कोर्ट में शादी का निबंधन कराया. रोसमी का आरोप है कि शादी के बाद उसे करीब दो साल तक नजरबंद रखा गया और परिवार से संपर्क करने से रोका गया. इस दौरान अहमद ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए, जिसके परिणामस्वरूप रोसमी को एक बेटा भी हुआ.

रोसमी ने हिम्मत दिखाते हुए किसी तरह अहमद के घर से भागकर विष्णुगढ़ थाने में शरण ली. उसने पुलिस को अपनी पूरी आपबीती सुनाई और अहमद रजा, उसकी मां, भाई और बहन पर गंभीर आरोप लगाए. रोसमी ने बताया कि उसे लगातार डराया-धमकाया गया और उसका शारीरिक व मानसिक शोषण किया गया. उसने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है.

विष्णुगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एसडीपीओ वैधनाथ प्रसाद ने बताया कि पुलिस सभी आरोपों की गहराई से जांच कर रही है. हालांकि, अभी तक अहमद रजा या उसके परिवार के किसी सदस्य की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में ठोस कार्रवाई की जाएगी. यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

इनपुट- यादवेंद्र मुन्नू

