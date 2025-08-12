हजारीबाग में NTPC कोल ब्लॉक जनसुनवाई स्थल पर झड़प, 15 गाड़ियां क्षतिग्रस्त, जीएम समेत कई घायल

झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड में मंगलवार को NTPC बादाम कोल ब्लॉक की जनसुनवाई के दौरान भारी बवाल हो गया. यह जनसुनवाई मूल रूप से बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय में होनी थी, लेकिन बाद में स्थान बदलकर महगाई कला कर दिया गया. इस फैसले से पहले से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा और भड़क गया. गोंदलपुरा और एनटीपीसी बादाम कोल ब्लॉक क्षेत्र के रैयत बड़ी संख्या में एकजुट होकर महगाई कला पहुंचे.

जनसुनवाई स्थल पर पहुंचते ही ग्रामीणों और पुलिस बल के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. स्थिति जल्द ही बिगड़ गई और दोनों पक्षों में झड़प हो गई. मौके पर मौजूद अधिकारियों को भी निशाना बनाया गया. इसी दौरान NTPC बादाम के जीएम ए.के. सक्सेना समेत कई सरकारी अधिकारी, पुलिसकर्मी और कुछ ग्रामीण घायल हो गए.

हंगामे के बीच प्रदर्शनकारियों ने करीब 15 सरकारी और पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ कर दी. पत्थरबाजी और लाठीचार्ज की स्थिति बनने पर मौके पर अफरातफरी फैल गई. वाहन क्षतिग्रस्त होने से जनसुनवाई का माहौल पूरी तरह बिगड़ गया.

स्थिति को काबू में लाने के लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया. आसपास के थानों से अतिरिक्त जवानों को बुलाकर इलाके को घेर लिया गया. बड़कागांव और महगाई कला में पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है.

ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें बिना विश्वास में लिए ही परियोजना से जुड़ी जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा था. साथ ही, अंतिम समय में स्थल बदलने से उन्हें धोखा महसूस हुआ. रैयतों का आरोप है कि उनकी जमीन से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है और उचित मुआवजा व पुनर्वास की मांगों को नहीं सुना जा रहा है.

घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है. पुलिस प्रशासन शांति बहाल करने की कोशिश में जुटा है, वहीं घायल लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

