हजारीबाग में हाथियों का खूनी तांडव: चुरचू के गोंदवार गांव में 6 को कुचला, एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत

Hazaribagh Elephant Attack: झारखंड के हजारीबाग जिले से एक विचलित कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां चुरचू प्रखंड क्षेत्र के गोंदवार गांव में हाथियों के एक झुंड ने भारी तबाही मचाई है. इस दौरान हाथियों ने 6 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया. मरने वाले में से 2 मासूम बच्चे, 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं. जान गंवाने वालों में एक ही परिवार के 4 लोग थे.

घटना गुरुवार की दरमियानी रात की है. जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया था, तभी 5 हाथियों का एक झुंड सीधे गोंडवार गांव में घुस गया. गांव में हाथियों की चिंघाड़ सुनते ही अफरा-तफरी मच गई. जान बचाने की जद्दोजहद में लोग अपने घरों से बाहर भागे.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हाथियों का गुस्सा इतना चरम पर था कि उन्होंने भागते हुए ग्रामीणों को दौड़ा-दौड़ा कर मारा. किसी को सूंड से उठाकर जमीन पर पटका तो किसी को पैरों तले कुचल दिया. इस हमले में कई कच्चे मकान भी धराशायी हो गए हैं.

13 फरवरी, 2026 दिन शुक्रवार सुबह जब पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तो उन्हें ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा. आक्रोशित ग्रामीणों ने शवों को उठाने से रोक दिया. घटना को लेकर गांव में कोहराम मच गया है, ग्राणीण जिसके बाद रतजग्गा करने को मजबूर हैं.

हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल क्षेत्र के डीएफओ विकास कुमार उज्ज्वल ने घटना की पुष्टि की है. वहीं, वन विभाग ने आम लोगों को सतर्क रहने की अपील की है. माइक के माध्यम से लोगों को जागरुक किया जा रहा है. घटना वाले क्षेत्र में माइकिंग कर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है.

