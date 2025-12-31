Hazaribagh News: हजारीबाग सेंट्रल जेल फिर सुर्खियों में, तीन कैदी हुए फरार, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

Hazaribagh News: झारखंड की हजारीबाग सेंट्रल जेल एक बार फिर से सु्र्खियों में है. देश की सबसे सुरक्षित जेलों की लिस्ट में शामिल हजारीबाग स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से एक बार फिर से कैदी फरार होने की बात सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, आज (बुधवार, 31 दिसंबर) को जब जेल में बंद कैदियों की गिनती हुई तो तीन कैदी कम पाए गए. शुरुआत में जेल कर्मियों को लगा कि तीनों कैदी जेल परिसर में ही कहीं होंगे. हालांकि, जब काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला तो जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. जेल से फरार तीनों कैदी धनबाद जिले के निवासी बताए जा रहे हैं और तीनों कैदी उम्रकैद की सजा काट रहे थे. इस घटना ने एक बार फिर से जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

डीजीपी तदाशा मिश्रा के औचक निरीक्षण के चार दिन बाद ही जेल से कैदियों के फरार होने से मामला और ज्यादा तूल पकड़ सकता है. चार दिन पहले ही डीजीपी ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था, कैदियों की स्थिति और जेल प्रशासन की तैयारियों का जायजा लिया था. इस दौरान उन्हें कोई खामी नजर नहीं आई थी. वहीं इससे पहले जून 2025 में तीन बांग्लादेशी कैदी फरार हो गए थे. उप वक्त फरार कैदियों में दो महिलाएं और एक पुरुष कैदी शामिल था. तीनों को अवैध रूप से भारत में रहने के मामले में गिरफ्तार किया गया था. इसके अलावा जेल के अंदर कैदियों की खुदकुशी के मामले भी सामने आ चुके हैं. जिनके कारण भी जेल की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में रह चुकी है.

बता दें कि हजारीबाग स्थित जेपी कारा को राज्य की सबसे सुरक्षित जेलों में गिना जाता है. यहां पांच लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होती है और हर प्रवेश व निकास द्वार पर सशस्त्र सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं. ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बीच तीन उम्रकैद के कैदियों का फरार हो जाना न सिर्फ लापरवाही की ओर इशारा करता है, बल्कि सुरक्षा तंत्र में बड़ी चूक को भी उजागर करता है.