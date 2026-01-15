Advertisement
Hazaribagh News: झाड़ी साफ करने के दौरान बम ब्लास्ट, तीन लोगों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर

Hazaribagh News: हजारीबाग के बड़ा बाज़ार टीओपी क्षेत्र अंतर्गत हबीबी नगर में झाड़ी साफ करने के दौरान हुए जोरदार विस्फोट ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी. दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. पुलिस, फॉरेंसिक टीम और विस्फोटक जांच अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की गहन जांच में जुटे हुए हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 15, 2026, 01:37 PM IST

Hazaribagh News: हजारीबाग जिले के बड़ा बाजार टीओपी क्षेत्र अंतर्गत हबीबी नगर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब झाड़ी साफ करने के दौरान अचानक जोरदार ब्लास्ट हो गया.  धमाका इतना जबरदस्त था कि कि आसपास के घरों तक इसकी आवाज सुनाई दी और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. हादसे के बाद स्थानीय लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जुट गए और स्थिति को संभालने में मदद की.

मृतकों की पहचान
घटना में मृतकों की पहचान सद्दाम (पिता–यूनुस), रशीदा (पति–मुस्ताक) और नन्ही प्रवीण (पति–सद्दाम) के रूप में की गई है. सभी हबीबी नगर के ही निवासी बताए जा रहे हैं. अचानक हुए इस हादसे से इलाके में शोक की लहर है और मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

धमाके से दहशत, इलाके में मची अफरा-तफरी
स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाके की आवाज कई दूर-दराज इलाकों तक सुनाई दी, जिससे पूरे क्षेत्र में भय और सनसनी फैल गई है. अचानक हुए इस हादसे के बाद लोग सहमे नजर आए और आसपास के घरों से बाहर निकल आए. सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, पूरे इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई.

पुलिस जांच में जुटी
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित आनंद ने बताया कि फॉरेंसिक और विस्फोटक जांच अधिकारियों को सूचना दे दी गई है, साथ ही खोजी कुत्तों की मदद भी ली जा रही है. उन्होंने पुष्टि की कि तीन लोगों की मौत हो चुकी है और एक व्यक्ति घायल है। फिलहाल ब्लास्ट के कारणों की गहन जांच जारी है.

रिपोर्ट: यादवेंद्र मुन्नू

