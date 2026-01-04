Advertisement
Hazaribagh News: प्रेम में धोखा और न्याय न मिलने से आहत युवती ने थाना परिसर में खाया जहर

Jharkhand News: हजारीबाग में प्रेम प्रसंग में धोखाधड़ी और न्याय न मिलने से आहत युवती ने महिला थाना परिसर में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया. गंभीर हालत में उसे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 04, 2026, 11:48 AM IST

Hazaribagh News: प्रेम में धोखा और न्याय न मिलने से आहत युवती ने थाना परिसर में खाया जहर
Jharkhand News: हजारीबाग में प्रेम प्रसंग के मामला में लंबे समय से न्याय न मिलने से आहत एक युवती ने महिला थाना परिसर में ही जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिससे थाना परिसर में अफरा-तफरी मच गई. अचानक घटी इस घटना से पुलिसकर्मी और वहां मौजूद लोग हतप्रभ रह गए. युवती की हालत बिगड़ते देख तत्काल उसे इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां खबर लिखे जाने तक उसका इलाज जारी है. इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली और पीड़ितों को समय पर न्याय मिलने के सवाल खड़े कर दिए हैं.

पुलिस-प्रशासन में मची हलचल
घटना की सूचना मिलते ही महिला थाना पुलिस के साथ-साथ सदर थाना पुलिस भी दल-बल के साथ अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली. वरिष्ठ अधिकारियों ने चिकित्सकों से युवती की स्थिति के बारे में जानकारी ली, वहीं घटनाक्रम को लेकर थाना परिसर में मौजूद लोगों से भी पूछताछ की गई. घटना के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है और मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है.

विवाह का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप
पीड़िता की पहचान बड़कागांव थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती के रूप में की गई है. युवती का आरोप है कि उसके ही गांव का एक युवक, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, उसने शादी का झांसा देकर उससे प्रेम संबंध बनाए और कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए. जब युवती ने विवाह की बात कही तो आरोपी ने उसे टालना शुरू कर दिया, जिसके बाद वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगी.

छह महीने पहले दर्ज कराया था मामला
पीड़िता का कहना है कि उसने इस पूरे मामले को लेकर करीब छह महीने पहले महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक आरोपी से पूछताछ तक नहीं की गई. इसी उपेक्षा और लगातार मानसिक दबाव के चलते वह गहरे अवसाद में चली गई और थाना परिसर में ही जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया. फिलहाल युवती का इलाज जारी है और पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

