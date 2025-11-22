Hazaribag News: 72 बच्चे जर्जर स्कूल भवन में जान जोखिम में डाल पढ़ाई करने को मजबूर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

Hazaribag News: हजारीबाग से एक बड़ी खबर सामने आ रही हैं. मुख्यालय से महज 17 किलोमीटर दूर ईचाक प्रखंड के करियातपुर गांव में संचालित राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय में करीब 72 मासूम बच्चे रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं. दो दशक पहले बना यह विद्यालय भवन अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है. बच्चों का कहना है कि पढ़ाई के दौरान कक्षा की छत से प्लास्टर के टुकड़े गिरते रहते हैं, जिससे हमेशा हादसे का डर बना रहता है. डर और असुरक्षा के बीच इन बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, फिर भी वे मजबूरी में इसी खंडहरनुमा भवन में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं.

विद्यालय के सहायक शिक्षक लक्ष्मण कुमार ने बताया कि भवन अत्यंत जर्जर स्थिति में है और इसी जोखिमपूर्ण माहौल में उन्हें बच्चों को शिक्षा देनी पड़ रही है. उन्होंने इस समस्या को लेकर जिले के उप विकास आयुक्त को पत्र भी लिखा, लेकिन अब तक किसी अधिकारी ने सुध लेने की जरूरत नहीं समझी. करियातपुर पंचायत के मुखिया मोदी कुमार ने बताया कि विद्यालय की हालत लंबे समय से बदहाल है. अभिभावक लगातार शिकायत करते हैं कि छत का टुकड़ा गिरने से बच्चों को चोट लग जाती है. कई बार वरीय अधिकारियों को जानकारी देने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है. संबंधित पदाधिकारी मानो गहरी नींद में सोए हुए हैं.

सरकार विकास की बड़ी-बड़ी बातें करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई विद्यालय ऐसे हैं, जहां बच्चों का भविष्य खतरे में है. शिक्षा का मंदिर कहलाने वाला यह विद्यालय अब खंडहर बन चुका है, जहां किसी भी वक्त बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है. अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग कब जागते हैं और इन मासूम बच्चों को एक सुरक्षित विद्यालय भवन कब उपलब्ध कराया जाता है. सरकार भले ही विकास के बड़े-बड़े दावे करे लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर इन दावों की पोल खोल देती है. शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन कई सरकारी विद्यालयों की आधारभूत संरचना आज भी बदहाल है.