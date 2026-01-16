हजारीबाग ब्लास्ट में बड़ा खुलासा: बम नहीं मोर्टार सेल से हुआ था धमाका, जांच में हो सकती है NIA की एंट्री

हजारीबाग जिले के बड़ा बाज़ार टीओपी क्षेत्र के हबीबी नगर में ब्लास्ट मामले की जांच तेज कर दी गई है. विशेष पुलिस बल जगुआर बीड़ी की टीम इस मामले की गहन पड़ताल कर रही है. अब इस मामले में बड़ा क्लू सामने आ रहा है. बताया जा रहा है कि हबीबी नगर में विस्फोट बम से नहीं, बल्कि मोर्टार से हुआ था. ऐसा सूत्रों का कहना है. सूत्रों का कहना है कि सद्दाम की जांघ में मोर्टार की सेल फंसी मिली है. इसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट और जगुआर बम निरोधक टीम जांच में जुट गई है. अब जांच के बाद टेल यूनिट से मोर्टार की सप्लाई लाइन का राज खुलेगा. मोर्टार की बरामदगी के बाद जांच का एंगल पूरी तरह बदल गया और अब इस मामले में एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की भी एंट्री हो सकती है, ताकि हर पहलू की जांच की जा सके.

एक दिन पहले धमाके के बाद जगुआर बीड़ी की टीम ने पूरे इलाके का गहन निरीक्षण किया था. मौके पर पहुंचकर SFSL टीम ने विस्फोट स्थल के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाकर हर पहलू से साक्ष्य एकत्र करने का काम किया. दोनों टीमों के साथ स्थानीय पुलिस एवं वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे. विस्फोट के कारणों, प्रयुक्त सामग्री और घटना की पृष्ठभूमि को लेकर वैज्ञानिक व तकनीकी जांच की जा रही है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए किसी भी आशंका को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा रहा है.

फिलहाल इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, ताकि कानून-व्यवस्था को किसी तरह की दिक्कत पेश न आए. जांच पूरी होने के बाद ही विस्फोट के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.

स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हजारीबाग के बड़ा बाज़ार टीओपी क्षेत्र के हबीबी नगर में तब अफरा-तफरी मच गई थी, जब झाड़ी साफ़ करने के दौरान अचानक जोरदार ब्लास्ट हो गया. धमाका इतना जबरदस्त था कि इलाके में दहशत फैल गई. इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज चल रहा है.

लोगों का कहना है कि धमाके की आवाज़ दूर-दूर तक सुनी गई. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई है.