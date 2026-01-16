Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3076820
Zee Bihar JharkhandJH Hazaribagh

हजारीबाग ब्लास्ट में बड़ा खुलासा: बम नहीं मोर्टार सेल से हुआ था धमाका, जांच में हो सकती है NIA की एंट्री

झारखंड के हजारीबाग जिले के हबीबी नगर में हुए विस्फोट में एक बड़ा खुलासा हुआ है. जांच टीमों को पता चला है कि धमाका किसी देशी बम से नहीं बल्कि मोर्टार शेल से हुआ था. घायल व्यक्ति के शरीर से मोर्टार का सेल बरामद होने के बाद अब इस मामले में NIA के शामिल होने की चर्चा तेज है. पुलिस सप्लाई लाइन का पता लगा रही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 16, 2026, 07:52 PM IST

Trending Photos

हजारीबाग ब्लास्ट में सनसनीखेज खुलासा
हजारीबाग ब्लास्ट में सनसनीखेज खुलासा

हजारीबाग जिले के बड़ा बाज़ार टीओपी क्षेत्र के हबीबी नगर में ब्लास्ट मामले की जांच तेज कर दी गई है. विशेष पुलिस बल जगुआर बीड़ी की टीम इस मामले की गहन पड़ताल कर रही है. अब इस मामले में बड़ा क्लू सामने आ रहा है. बताया जा रहा है कि हबीबी नगर में विस्फोट बम से नहीं, बल्कि मोर्टार से हुआ था. ऐसा सूत्रों का कहना है. सूत्रों का कहना है कि सद्दाम की जांघ में मोर्टार की सेल फंसी मिली है. इसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट और जगुआर बम निरोधक टीम जांच में जुट गई है. अब जांच के बाद टेल यूनिट से मोर्टार की सप्लाई लाइन का राज खुलेगा. मोर्टार की बरामदगी के बाद जांच का एंगल पूरी तरह बदल गया और अब इस मामले में एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की भी एंट्री हो सकती है, ताकि हर पहलू की जांच की जा सके. 

एक दिन पहले धमाके के बाद जगुआर बीड़ी की टीम ने पूरे इलाके का गहन निरीक्षण किया था. मौके पर पहुंचकर SFSL टीम ने विस्फोट स्थल के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाकर हर पहलू से साक्ष्य एकत्र करने का काम किया. दोनों टीमों के साथ स्थानीय पुलिस एवं वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे. विस्फोट के कारणों, प्रयुक्त सामग्री और घटना की पृष्ठभूमि को लेकर वैज्ञानिक व तकनीकी जांच की जा रही है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए किसी भी आशंका को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा रहा है.

फिलहाल इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, ताकि कानून-व्यवस्था को किसी तरह की दिक्कत पेश न आए. जांच पूरी होने के बाद ही विस्फोट के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हजारीबाग के बड़ा बाज़ार टीओपी क्षेत्र के हबीबी नगर में तब अफरा-तफरी मच गई थी, जब झाड़ी साफ़ करने के दौरान अचानक जोरदार ब्लास्ट हो गया. धमाका इतना जबरदस्त था कि इलाके में दहशत फैल गई. इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज चल रहा है.

ये भी पढ़ें- झारखंड के पलामू में मुर्शिदाबाद के युवक की संदिग्ध मौत, फंदे से लटका मिला शव

लोगों का कहना है कि धमाके की आवाज़ दूर-दूर तक सुनी गई. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई है.

TAGS

hazaribagh news

Trending news

bihar farmer news
बिचौलियों का खेल खत्म! अब डिजिटल क्रांति से बदलेगी बिहार के किसानों की किस्मत
hazaribagh news
हजारीबाग ब्लास्ट में बड़ा खुलासा: बम नहीं मोर्टार सेल से हुआ था धमाका
Bihar News
न कागजों का झंझट, न दफ्तरों के चक्कर! बिहार में अब घर बैठे होगा शादी का रजिस्ट्रेशन
CM nitish kumar
पश्चिम चंपारण में सीएम नीतीश कुमार ने लगभग 157 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात
Upendra Kushwaha
उपेंद्र कुशवाहा के साथ कौन सा खेल खेल रही BJP, नितिन नबीन से मिले RLM के दो विधायक
Muzaffarpur News
उत्तर भारतीय महिलाओं पर टिप्पणी पड़ी महंगी, डीएमके सांसद दयानिधि मारन पर केस दर्ज
Chanpatia Sugar Mill
मैं खस्ताहाल चनपटिया चीनी मिल हूं, CM की घोषणा के बाद लगता है मेरे दिन बहुरेंगे
Bhagalpur News
भागलपुर में दो छात्राएं रहस्यमय ढंग से लापता, तलाश में दर-दर भटक रहे माता-पिता
Palamu news
झारखंड के पलामू में मुर्शिदाबाद के युवक की संदिग्ध मौत, फंदे से लटका मिला शव
Palamu news
झारखंड के पलामू में मुर्शिदाबाद के युवक की संदिग्ध मौत, फंदे से लटका मिला शव