Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3074954
Zee Bihar JharkhandJH Hazaribagh

मकर संक्रांति के दिन सूर्यकुंड में उमड़ा आस्था का सैलाब, 15 दिवसीय मेले में 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

Makar Sankranti 2026: हजारीबाग के बरकट्ठा स्थित एशिया के सबसे गर्म जलकुंड सूर्यकुंड में मकर संक्रांति के अवसर पर 15 दिवसीय मेले का भव्य आयोजन हुआ. पहले ही दिन 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया. देश के कई राज्यों से श्रद्धालु और पर्यटक मेले में पहुंचे हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 15, 2026, 09:40 AM IST

Trending Photos

मकर संक्रांति के दिन सूर्यकुंड में उमड़ा आस्था का सैलाब, 15 दिवसीय मेले में 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी
मकर संक्रांति के दिन सूर्यकुंड में उमड़ा आस्था का सैलाब, 15 दिवसीय मेले में 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

Makar Sankranti 2026: हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड में स्थित एशिया का सबसे गर्म जलकुंड सूर्यकुंड मकर संक्रांति के पावन अवसर पर एक बार फिर आस्था, परंपरा और विश्वास का बड़ा केंद्र बन गया है. हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मकर संक्रांति के मौके पर यहां भव्य मेले का आयोजन किया गया है, जो कुल 15 दिनों तक चलेगा. इस ऐतिहासिक मेले में झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों से श्रद्धालु और पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. देवघर के श्रावणी मेले के बाद इसे झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जिसमें हर साल लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं.

विधायक ने किया मेले का उद्घाटन
इस ऐतिहासिक सूर्यकुंड मेले का विधिवत उद्घाटन स्थानीय विधायक अमित यादव ने किया. उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे. मकर संक्रांति के दिन सूर्यकुंड में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा.सुबह करीब चार बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थीं. दिन भर स्नान का सिलसिला चलता रहा और अनुमान के मुताबिक 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने सूर्यकुंड में डुबकी लगाकर पुण्य स्नान किया.

ये भी पढ़ें: कड़ाके की ठंड में भी मकर संक्रांति पर बाबा वैद्यनाथ धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब

Add Zee News as a Preferred Source

औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है सूर्यकुंड
स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का मानना है कि सूर्यकुंड के गर्म जल में नियमित स्नान करने और सीमित मात्रा में इसके जल का सेवन करने से चर्म रोग, अपच, गैस और पेट से जुड़ी बीमारियों में राहत मिलती है. इसी विश्वास के कारण यहां न सिर्फ मकर संक्रांति के दौरान, बल्कि पूरे वर्ष लोग स्नान के लिए आते रहते हैं. सूर्यकुंड को प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र भी माना जाता है. श्रद्धालुओं का कहना है कि यहां स्नान करने से शरीर और मन दोनों को शांति मिलती है.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान विधायक अमित यादव ने लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सूर्यकुंड और मेले के समग्र विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने इसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर बताते हुए कहा कि यह मेला झारखंड की पहचान है. वहीं बरही अनुमंडल पदाधिकारी जोहन टुडू ने बताया कि मेले को लेकर सभी आवश्यक प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. पूरे मेला क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है. उन्होंने श्रद्धालुओं से मेले की गरिमा और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है.

रिपोर्ट: विकाश चौधरी

TAGS

makar sankranti 2026

Trending news

makar sankranti 2026
मकर संक्रांति के दिन सूर्यकुंड में उमड़ी भीड़ , 50 हजार लोगों ने लगाई डुबकी
danapur police
नशे के कारोबार के खिलाफ दानापुर पुलिस सख्त, गांजा बेचने वाले दो दुकानदार गिरफ्तार
Begusarai News
पुलिस की बड़ी कार्रवाई, प्रीति झा समेत चार अपराधी अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार
Rajan Ji Maharaj
'मुख बोलता है या तू बोलता है': राजन जी महाराज ने भजन के जरिए समझाया जीवन का सार
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: मोतिहारी से फरार प्रेमी जोड़े को पुलिस ने समस्तीपुर से पकड़ा
Bihar Crime News
वैशाली में बच्चों की पतंगबाजी बनी खूनी संघर्ष, किरायेदार ने सफाई कर्मी पर चलाई गोली
Patna Weather Update
सर्दी से राहत तो सांसों पर संकट! AQI 257, जानें पटना में आज का मौसम
Jharkhand weather update
गुमला, खूंटी और पलामू में हाड़ कंपाने वाली सर्दी, IMD का 13 जिलों में अलर्ट
Bihar Weather
कहीं धूप तो कहीं कोहरा! मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में बारिश की जताई संभावना
Kalpana Patwari
कल्पना पटवारी की सुरीली आवाज और त्रिशा कर मधु का जलवा!देखना न भूलें 16 जनवरी को यहां