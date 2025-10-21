Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2969413
Zee Bihar JharkhandJH Hazaribagh

हजारीबाग में छठ तालाब के पास भयानक आग, दमकल कर्मियों ने पाया काबू

Bihar News: इंद्रपुरी चौक के छठ तालाब के पास सोमवार देर शाम होटल गंगा पैलेस के बगल में आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. दमकल विभाग की समय पर कार्रवाई से बड़ी घटना टली, प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 21, 2025, 07:51 AM IST

Trending Photos

हजारीबाग में छठ तालाब के पास भयानक आग, दमकल कर्मियों ने पाया काबू
हजारीबाग में छठ तालाब के पास भयानक आग, दमकल कर्मियों ने पाया काबू

Jharkhand News: हजारीबाग शहर के इंद्रपुरी चौक स्थित छठ तालाब के समीप सोमवार देर शाम एक भयानक आग लगने की घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया. आग पानी टंकी के सामने स्थित होटल गंगा पैलेस के बगल में भड़क गई, जिससे आसपास के क्षेत्रों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किया. आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही थीं, जिससे पास के व्यवसाय और आवासीय इलाकों में रहने वाले लोग गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे थे. दमकलकर्मी हर संभव कोशिश कर रहे थे कि आग फैलने से ज्यादा नुकसान न हो.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है. हालांकि, गनीमत यह रही कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है. इसके बावजूद आग के कारण क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है.

ये भी पढ़ें: दिवाली हो गई काली, घर में नहीं जलेगा दीपक! गयाजी में डबल मर्डर से सनसनी

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय प्रशासन ने लोगों से संयम बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. प्रशासन ने यह भी कहा कि आग पर नियंत्रण के बाद ही पूरी जानकारी साझा की जाएगी. लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे खुद को सुरक्षित स्थान पर रखें और राहत कार्य में सहयोग करें.

हजारीबाग के लोगों ने भी दमकल कर्मियों की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी तत्परता और समय पर पहुंचने से बड़ा नुकसान टला. प्रशासन ने क्षेत्रवासियों से आग से जुड़े मामलों में सतर्क रहने और मदद करने की सलाह दी है. फिलहाल, राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रशासन यह सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि आग पूरी तरह काबू में आए.

इनपुट: यादवेंद्र मुन्नू

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jharkhand news

Trending news

Bihar News
IIT BHU में दिखा 'बिहारी दमखम'! इस चुनाव में बिहार के सुमित झा ने लहराया जीत का परचम
bihar chunav 2025
मुजफ्फरपुर में 11 सीटों पर 130 उम्मीदवार, नगर और कुढ़नी में दो-दो EVM से होगा मतदान
bihar chunav 2025
कदवा की जंग: शकील बनाम दुलालचंद, एनडीए-महागठबंधन में कांटे की टक्कर
bihar chunav 2025
नामांकन के बाद तुरंत बाद निर्दलीय प्रत्याशी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें कारण
VIP Candidate List
VIP ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 15 प्रत्याशियों की सूची
Bagaha News
ट्री मैन गजेंद्र यादव की अनूठी पहल, नारायणी नदी में दीपदान कर मनाई देव दिवाली
RK Singh
भ्रष्ट और अपराधी नेताओं को वोट न दें, चाहे वे आपकी जाति के ही क्यों न हों: आरके सिंह
CM nitish kumar
सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास में पारंपरिक तरीके से मनाई दीपावली
Sasaram News
Sasaram News: नामांकन के तुरंत बाद राजद प्रत्याशी सतेंद्र साह गिरफ्तार
Madhubani News
मधुबनी में दलित बालक आदित्य चौपाल की अपहरण के बाद हत्या, सरपंच समेत 3 आरोपी गिरफ्तार