हजारीबाग में छठ तालाब के पास भयानक आग, दमकल कर्मियों ने पाया काबू

Jharkhand News: हजारीबाग शहर के इंद्रपुरी चौक स्थित छठ तालाब के समीप सोमवार देर शाम एक भयानक आग लगने की घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया. आग पानी टंकी के सामने स्थित होटल गंगा पैलेस के बगल में भड़क गई, जिससे आसपास के क्षेत्रों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किया. आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही थीं, जिससे पास के व्यवसाय और आवासीय इलाकों में रहने वाले लोग गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे थे. दमकलकर्मी हर संभव कोशिश कर रहे थे कि आग फैलने से ज्यादा नुकसान न हो.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है. हालांकि, गनीमत यह रही कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है. इसके बावजूद आग के कारण क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है.

स्थानीय प्रशासन ने लोगों से संयम बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. प्रशासन ने यह भी कहा कि आग पर नियंत्रण के बाद ही पूरी जानकारी साझा की जाएगी. लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे खुद को सुरक्षित स्थान पर रखें और राहत कार्य में सहयोग करें.

हजारीबाग के लोगों ने भी दमकल कर्मियों की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी तत्परता और समय पर पहुंचने से बड़ा नुकसान टला. प्रशासन ने क्षेत्रवासियों से आग से जुड़े मामलों में सतर्क रहने और मदद करने की सलाह दी है. फिलहाल, राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रशासन यह सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि आग पूरी तरह काबू में आए.

इनपुट: यादवेंद्र मुन्नू

