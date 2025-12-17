Advertisement
सांसद मनीष जायसवाल
क्या भय में जीते रहने से राष्ट्र का भविष्य तय हो सकता है? सांसद मनीष जायसवाल ने परमाणु उर्जा विधेयक पर चर्चा में कही ये बात

MP Manish Jaiswal on Nuclear Energy Bill: अगर दुर्घटना के डर से फैसले लेने बंद कर दिए जाएं तो क्या कोई घर से बाहर निकल पाएगा, क्या कोई सड़क पर चल पाएगा, क्या कोई हवाई जहाज से चल पाएगा. हादसों पर नियंत्रण की क्षमता होनी चाहिए और वो क्षमता हमारी सरकार में है. यूपीए शासनकाल लापरवाही आम बात थी तो ऐसे हादसे होते रहते थे, लेकिन पीएम मोदी के शासनकाल में सभी प्रकार की नीतियों पर सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है. विपक्ष नीति पर नहीं, दुष्प्रचार पर फोकस कर रहा है. आज हम परमाणु क्षमता पर नीति बना रहे हैं और आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं. झारखंड के हजारीबाग, चतरा आदि जिलों में कोयले से बिजली बनने के चलते वहां अब परेशानी होने लगी है. परमाणु उर्जा भविष्य की उर्जा है और देश के लिए फायदेमंद है.

