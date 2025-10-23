Hazaribagh Crime: 15 महीने पहले हुई थी सरिता की शादी, कुएं में मिली लाश... ससुरालवालों पर हत्या का आरोप

Hazaribagh News: झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत इचाक थाना क्षेत्र के फुरक्का गांव में कुएं में एक महिला के शव को बरामद किया गया है. महिला का नाम सरिता कुमारी है, जो अभी 22 साल की थी. सरिता की शादी 15 महीने पहले ही हुई है. मायके पक्ष ने सरिता के ससुरालवालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है.
Hazaribagh News: झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत इचाक थाना क्षेत्र के फुरक्का गांव में गुरुवार (23 अक्टूबर) को एक नवविवाहिता का शव कुएं से बरामद हुआ. मृतका की पहचान 22 वर्षीय सरिता कुमारी के रूप में हुई है, जिसकी शादी करीब 15 महीने पहले हुई थी. सरिता के मायके पक्ष ने ससुरालवालों पर दहेज हत्या का गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. परिजनों का कहना है कि 15 माह पहले सरिता की शादी फुरक्का गांव निवासी पवन यादव के साथ हुई थी. शादी के दौरान ससुराल पक्ष की मांग के अनुसार दान-दहेज भी दिया गया था, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद से ही ससुराल पक्ष मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था. मांग पूरी न होने पर सरिता को प्रताड़ित किया जाता था.
दोनों पक्षों के बीच समझौता
उन्होंने बताया कि विवाद कई बार गांव की पंचायत में उठा और इसपर दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हुआ, लेकिन उत्पीड़न का सिलसिला नहीं थमा. मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि बुधवार की रात को सरिता की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया. सुबह ग्रामीणों ने कुएं में शव देखा तो पुलिस को सूचना दी. घटना की जानकारी मिलते ही इचाक थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. घटना के बाद मृतका का पति पवन यादव, सास और ससुर घर छोड़कर फरार हैं.
गिरफ्तारी के लिए छापेमारी
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हजारीबाग भेज दिया. मायके पक्ष की लिखित शिकायत पर पुलिस ने मृतका के पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज हत्या, उत्पीड़न और साक्ष्य मिटाने से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है. इस मामले में इचाक थाना के प्रभारी राजदीप कुमार ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. स्थानीय ग्रामीणों ने घटना पर आक्रोश जताते हुए कहा कि सरिता को दहेज के नाम पर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. लोगों ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है.
-आईएएनएस
