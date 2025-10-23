Hazaribagh Crime: 15 महीने पहले हुई थी सरिता की शादी, कुएं में मिली लाश... ससुरालवालों पर हत्या का आरोप

Hazaribagh News: झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत इचाक थाना क्षेत्र के फुरक्का गांव में गुरुवार (23 अक्टूबर) को एक नवविवाहिता का शव कुएं से बरामद हुआ. मृतका की पहचान 22 वर्षीय सरिता कुमारी के रूप में हुई है, जिसकी शादी करीब 15 महीने पहले हुई थी. सरिता के मायके पक्ष ने ससुरालवालों पर दहेज हत्या का गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. परिजनों का कहना है कि 15 माह पहले सरिता की शादी फुरक्का गांव निवासी पवन यादव के साथ हुई थी. शादी के दौरान ससुराल पक्ष की मांग के अनुसार दान-दहेज भी दिया गया था, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद से ही ससुराल पक्ष मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था. मांग पूरी न होने पर सरिता को प्रताड़ित किया जाता था.

यह भी पढ़ें: Motihari: पेरासिटामोल, आला समेत कई सामग्री गायब, 20 दिन बाद भी FIR दर्ज नहीं

दोनों पक्षों के बीच समझौता

उन्होंने बताया कि विवाद कई बार गांव की पंचायत में उठा और इसपर दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हुआ, लेकिन उत्पीड़न का सिलसिला नहीं थमा. मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि बुधवार की रात को सरिता की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया. सुबह ग्रामीणों ने कुएं में शव देखा तो पुलिस को सूचना दी. घटना की जानकारी मिलते ही इचाक थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. घटना के बाद मृतका का पति पवन यादव, सास और ससुर घर छोड़कर फरार हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

गिरफ्तारी के लिए छापेमारी

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हजारीबाग भेज दिया. मायके पक्ष की लिखित शिकायत पर पुलिस ने मृतका के पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज हत्या, उत्पीड़न और साक्ष्य मिटाने से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है. इस मामले में इचाक थाना के प्रभारी राजदीप कुमार ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. स्थानीय ग्रामीणों ने घटना पर आक्रोश जताते हुए कहा कि सरिता को दहेज के नाम पर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. लोगों ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है.

-आईएएनएस

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!