प्रतीकात्मक तस्वीर
Delhi Blast Case: झारखंड से जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तार, सुबह-सुबह NIA ने हजारीबाग में मारा छापा

NIA ने झारखंड के हजारीबाग में बड़ी छापेमारी शुरू कर दी है. दिल्ली और रांची से आई NIA की संयुक्त टीम ने बुधवार देर रात से कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी. सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई हाल ही में दिल्ली में हुए विस्फोट कांड से सीधे जुड़ी हुई है. मौके पर CRPF की भारी फोर्स तैनात है. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारी भी NIA टीम के साथ मौजूद हैं. स्थानीय पुलिस इस पूरे ऑपरेशन पर चुप्पी साधे हुए है और कोई भी आधिकारिक बयान देने से इनकार कर रही है. सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए कुछ संदिग्ध नेटवर्क का झारखंड कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद NIA ने हजारीबाग को टारगेट किया है...

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

NIA raidDelhi blast

