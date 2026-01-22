Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3082539
Zee Bihar JharkhandJH Hazaribagh

Hazaribagh News: शर्मनाक! डेढ़ साल की बच्ची को खेलाने के बहाने से ले गया नाबालिग और किया दुष्कर्म

Hazaribagh News: हजारीबाग में डेढ़ साल की बच्ची के साथ एक नाबालिग बच्चों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. इस वारदात ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 22, 2026, 11:02 AM IST

Trending Photos

Hazaribagh News: शर्मनाक! डेढ़ साल की बच्ची को खेलाने के बहाने से ले गया नाबालिग और किया दुष्कर्म
Hazaribagh News: शर्मनाक! डेढ़ साल की बच्ची को खेलाने के बहाने से ले गया नाबालिग और किया दुष्कर्म

Hazaribagh News: हजारीबाग के बरही प्रखंड में एक दिल दहलाने वाली घटना घटी है, जहां डेढ़ साल की बच्ची के साथ एक नाबालिग ने दुष्कर्म किया है. पीड़ित बच्ची का प्रारंभिक इलाज कर हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है. वहीं आरोपी नाबालिग बच्चों को पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. 

आरोपी नाबालिग से पूछताछ 
बरही अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर ज्ञानी प्रसाद ने भी घटना की पुष्टि की है. वहीं थाना प्रभारी ने भी कहा कि यह मामला संज्ञान में आया है पीड़ित को अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है. क्योंकि वह भी नाबालिग है, इसलिए वह सारे नियम फॉलो किया जा रहे हैं, जो न्याय उचित है. 

घर में खेल रही थी बच्ची
मिली जानकारी के अनुसार, बताया जा रहा है कि बच्ची घर में ही खेल रही थी. इस दौरान पड़ोस का बच्चा उसे गोद में खिलाने ले गया और उसके बाद उसने यह गलत हरकत की है. इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा समाज आखिर किस ओर जा रहा है. नाबालिग बच्चे भी ऐसी हरकत कर दे रहे हैं, जो अत्यंत ही निंदनीय है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: यादवेंद्र मुन्नू

यह भी पढ़ें: ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला रांची, पैसे के लेनदेन में हुई गोलीबारी में 3 घायल

TAGS

hazaribagh news

Trending news

hazaribagh news
Hazaribagh News: शर्मनाक! डेढ़ साल की बच्ची से नाबालिग ने किया दुष्कर्म
Bihar News
अंबाला में 1.90 करोड़ की लूट मामले में बिहार का पूर्व भाजपा जिला प्रवक्ता गिरफ्तार
Saraswati Puja 2026
पटना में सरस्वती पूजा की धूम, कोलकाता के खुशबूदार फूलों से महका बाजार
70th BPSC Exam
BPSC: इंटरव्यू में लागू होगा 'गुजरात मॉडल', अब सिफारिश नहीं सिर्फ काबिलियत चलेगी
lawrence Bisnoi gang
पटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात परमानंद यादव का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली
Jharkhand Weather and AQI
झारखंड में ठंड से राहत, लेकिन रांची की जहरीली हवा बनी चिंता, AQI खतरनाक स्तर पर
Begusarai News
बेगूसराय में 10वीं की छात्रा ने लगाई फांसी, प्रेमी से बात करने के बाद उठाया ये कदम
Siwan Traffic Advisory
सीवान को मिलेगी विकास की रफ्तार, सीएम आज करेंगे 71 परियोजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास
bihar news today
Bihar Breaking News Live: आज सीवान पहुंचेगी CM नीतीश की समृद्धि यात्रा, करोड़ों की देंगे सौगात, देखें पल-पल की अपडेट
Saraswati Puja 2026
Saraswati Puja 2026: पीले या सफेद कपड़े पहनना क्यों है जरूरी? जानें पूजा का मुहूर्त