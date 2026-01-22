Hazaribagh News: शर्मनाक! डेढ़ साल की बच्ची को खेलाने के बहाने से ले गया नाबालिग और किया दुष्कर्म

Hazaribagh News: हजारीबाग में डेढ़ साल की बच्ची के साथ एक नाबालिग बच्चों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. इस वारदात ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है.
Hazaribagh News: हजारीबाग के बरही प्रखंड में एक दिल दहलाने वाली घटना घटी है, जहां डेढ़ साल की बच्ची के साथ एक नाबालिग ने दुष्कर्म किया है. पीड़ित बच्ची का प्रारंभिक इलाज कर हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है. वहीं आरोपी नाबालिग बच्चों को पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.
आरोपी नाबालिग से पूछताछ
बरही अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर ज्ञानी प्रसाद ने भी घटना की पुष्टि की है. वहीं थाना प्रभारी ने भी कहा कि यह मामला संज्ञान में आया है पीड़ित को अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है. क्योंकि वह भी नाबालिग है, इसलिए वह सारे नियम फॉलो किया जा रहे हैं, जो न्याय उचित है.
घर में खेल रही थी बच्ची
मिली जानकारी के अनुसार, बताया जा रहा है कि बच्ची घर में ही खेल रही थी. इस दौरान पड़ोस का बच्चा उसे गोद में खिलाने ले गया और उसके बाद उसने यह गलत हरकत की है. इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा समाज आखिर किस ओर जा रहा है. नाबालिग बच्चे भी ऐसी हरकत कर दे रहे हैं, जो अत्यंत ही निंदनीय है.
रिपोर्ट: यादवेंद्र मुन्नू
