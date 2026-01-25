Advertisement
Hazaribagh News: हजारीबाग में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव, गरमाई सियासत... बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना

Hazaribagh News:हजारीबाग में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान पथराव की घटना हुई. इसे लेकर बीजेपी ने JMM पर निशाना साधा है. बीजेपी ने कहा है कि ये घटना सरकार और पुलिस प्रशासन की बड़ी चूक को दर्शाता है.

Jan 25, 2026

Hazaribagh News: झारखंड के हज़ारीबाग में शनिवार को सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान हुई पथराव की घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान अचानक माहौल बिगड़ गया, जिसके बाद पथराव की घटना सामने आई. इस घटना के बाद कुछ समय तक क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही. घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. बीजेपी का कहना है कि सरकार सनातनियों के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है.

सरकार और पुलिस प्रशासन की बड़ी चूक
पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि लगातार शांति समिति की बैठकें, डीजीपी स्तर की रिव्यू मीटिंग और सुरक्षा व्यवस्था की बातें की जाती रहीं, बावजूद इसके हजारीबाग जैसे अल्ट्रा सेंसिटिव ज़ोन में सरस्वती मां के विसर्जन जुलूस पर पथराव होना सरकार और पुलिस प्रशासन की बड़ी चूक को दर्शाता है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब सभी को आशंका थी कि कुछ अप्रिय हो सकता है, तो क्या पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? बीजेपी ने इस घटना को साजिश करार देते हुए पूरे मामले की गहन जांच की मांग की है. वहीं इस घटना पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

 शांति-सौहार्द बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं
JMM प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि जो भी घटना घटी है, उसकी निष्पक्ष जांच जिला प्रशासन द्वारा कराई जाएगी. जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पार्टी ने साफ किया कि शांति और सौहार्द बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है. साथ ही JMM ने आरोप लगाया कि बीजेपी इस तरह की घटनाओं के सहारे साम्प्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है. पार्टी ने चेतावनी दी कि ऐसे लोगों को आने वाले समय में इसका जवाब ज़रूर मिलेगा.

यह भी पढ़ें: सिंहवाड़ा में विवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके वालों ने लगाया गला दबाकर हत्या का आरोप

शांति बनाए रखना सभी की ज़िम्मेदारी
इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता कमल ठाकुर ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है. कांग्रेस का कहना है कि दंगा करवाने वाले लोग पहले माहौल बिगाड़ते हैं और बाद में पूरी ज़िम्मेदारी सरकार पर डालने की कोशिश करते हैं. पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की आदत बन चुकी है देश और राज्य को अस्थिर रखने की. कांग्रेस का कहना है कि ऐसी हिंसक मानसिकता के कारण ही बार-बार तनाव और हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं. हालांकि कांग्रेस ने यह भी कहा कि हजारीबाग में जो घटना घटी, वह नहीं होनी चाहिए थी और शांति बनाए रखना सभी की ज़िम्मेदारी है.

रिपोर्ट: उज्ज्वल मिश्रा

