Hazaribagh Encounter: हजारीबाग में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी, तीन बड़े नक्सली ढेर, 1 करोड़ का इनामी था माओवादी सहदेव सोरेन

Hazaribagh Naxalites Encounter: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने साल 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का वादा किया है. इसी कड़ी में झारखंड में चल रहे नक्सल अभियान में सुरक्षाबलों ने हजारीबाग में बड़ी कामयाबी हासिल की है. यहां हजारीबाग पुलिस और कोबरा बटालियन ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में तीन बड़े नक्सलियों को मार गिराया. मारे गए माओवादियों में एक करोड़ का इनामी नक्सली सहदेव सोरेन भी शामिल है. पुलिस मुख्यालय ने तीनों नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है. सर्च अभियान में तीनों नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं. साथ ही मौके से तीन एके-47 भी बरामद किए गए हैं.

पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि मुठभेड़ में भाकपा माओवादी सेंट्रल कमेटी का सदस्य और एक करोड़ का इनामी सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश, सैक सदस्य 25 लाख का इनामी रघुनाथ हेंब्रम उर्फ चंचल और दस लाख का इनामी जोनल कमांडर बिरसेन गंझू मारे गए हैं. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह मुठभेड़ की घटना जिले के गोरहर थाना क्षेत्र के पनतीतरी के जंगली इलाके में हुई है. यह क्षेत्र बोकारो और गिरिडीह जिलों की सीमा से सटा हुआ है. यह मुठभेड़ कोबरा और गिरिडीह व हजारीबाग पुलिस की संयुक्त टीम के साथ हुई. इनामी नक्सली सहदेव सोरेन और उसके साथियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में तीन नक्सली मारे गए.

पुलिस मुख्यालय ने बताया कि मुठभेड़ के बाद चलाए गए सघन तलाशी अभियान में सुरक्षाबलों को तीन शव मिले हैं, जिनमें एक करोड़ के इनामी नक्सली कमांडर सहदेव सोरेन के रूप में हुई है. अन्य दो सैक सदस्य 25 लाख का इनामी रघुनाथ हेंब्रम उर्फ चंचल और दस लाख का इनामी जोनल कमांडर बिरसेन गंझू के रूप में हुई है. सुरक्षाबल के जवान अभी भी इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं. माना जा रहा है कि मुठभेड़ में कुछ अन्य नक्सली भी घायल हुए होंगे. इस कार्रवाई को झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षाबलों की एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि सहदेव सोरेन कई बड़े घटनाओं में शामिल रहा था और लंबे समय से पुलिस को उसकी तलाश थी.

रिपोर्ट- यदवेंद्र

