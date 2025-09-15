Hazaribagh Encounter: हजारीबाग में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी, तीन बड़े नक्सली ढेर, 1 करोड़ का इनामी था माओवादी सहदेव सोरेन
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2922695
Zee Bihar JharkhandJH Hazaribagh

Hazaribagh Encounter: हजारीबाग में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी, तीन बड़े नक्सली ढेर, 1 करोड़ का इनामी था माओवादी सहदेव सोरेन

Hazaribagh News: पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मुठभेड़ में एक करोड़ का इनामी सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश, 25 लाख का इनामी रघुनाथ हेंब्रम उर्फ चंचल और 10 लाख का इनामी नक्सली बिरसेन गंझू मारे गए हैं. इससे पहले सुरक्षाबलों ने गुमला जिले के जंगल में माओवादियों के टॉप कमांडर मुखदेव यादव को मार गिराया था.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 15, 2025, 10:35 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Hazaribagh Naxalites Encounter: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने साल 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का वादा किया है. इसी कड़ी में झारखंड में चल रहे नक्सल अभियान में सुरक्षाबलों ने हजारीबाग में बड़ी कामयाबी हासिल की है. यहां हजारीबाग पुलिस और कोबरा बटालियन ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में तीन बड़े नक्सलियों को मार गिराया. मारे गए माओवादियों में एक करोड़ का इनामी नक्सली सहदेव सोरेन भी शामिल है. पुलिस मुख्यालय ने तीनों नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है. सर्च अभियान में तीनों नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं. साथ ही मौके से तीन एके-47 भी बरामद किए गए हैं. 

पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि मुठभेड़ में भाकपा माओवादी सेंट्रल कमेटी का सदस्य और एक करोड़ का इनामी सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश, सैक सदस्य 25 लाख का इनामी रघुनाथ हेंब्रम उर्फ चंचल और दस लाख का इनामी जोनल कमांडर बिरसेन गंझू मारे गए हैं. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह मुठभेड़ की घटना जिले के गोरहर थाना क्षेत्र के पनतीतरी के जंगली इलाके में हुई है. यह क्षेत्र बोकारो और गिरिडीह जिलों की सीमा से सटा हुआ है. यह मुठभेड़ कोबरा और गिरिडीह व हजारीबाग पुलिस की संयुक्त टीम के साथ हुई. इनामी नक्सली सहदेव सोरेन और उसके साथियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में तीन नक्सली मारे गए. 

ये भी पढ़ें- पलामू पुलिस ने 2 साथियों की शहादत का लिया बदला, TSPC के इनामी उग्रवादी को मार गिराया

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस मुख्यालय ने बताया कि मुठभेड़ के बाद चलाए गए सघन तलाशी अभियान में सुरक्षाबलों को तीन शव मिले हैं, जिनमें एक करोड़ के इनामी नक्सली कमांडर सहदेव सोरेन के रूप में हुई है. अन्य दो सैक सदस्य 25 लाख का इनामी रघुनाथ हेंब्रम उर्फ चंचल और दस लाख का इनामी जोनल कमांडर बिरसेन गंझू के रूप में हुई है. सुरक्षाबल के जवान अभी भी इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं. माना जा रहा है कि मुठभेड़ में कुछ अन्य नक्सली भी घायल हुए होंगे. इस कार्रवाई को झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षाबलों की एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि सहदेव सोरेन कई बड़े घटनाओं में शामिल रहा था और लंबे समय से पुलिस को उसकी तलाश थी.

रिपोर्ट- यदवेंद्र

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

hazaribagh newsNaxalite encounter

Trending news

hazaribagh news
हजारीबाग एनकाउंटर में तीन बड़े नक्सली ढेर, 1 करोड़ का इनामी था माओवादी सहदेव सोरेन
pm modi bihar
PM Modi Bihar Visit Live: चुनावी साल में आज 7वीं बार बिहार आ रहे PM मोदी, पूर्णिया से साधेंगे बिहार चुनाव, सियासत हाई
Tejashwi Yadav
'जोर-जोर से जंगलराज-जंगलराज कहिए...', PM मोदी के आगमन से पहले तेजस्वी यादव का ट्वीट
Bihar News
जिउतिया पर्व की खुशियां मातम में बदलीं, कई जिलों में हुए बड़े हादसे, देखें रिपोर्ट
Hajipur News
हाजीपुर: बिहार पुलिस की STF टीम पर हमला, कुख्यात अपराधी कृष्ण मुरारी को पकड़ने गए थे
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुरः जीविका दीदियों संग बड़ा फर्जीवाड़ा, भाई-बहन ने गबन किए ₹1 करोड़ 90 लाख
Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव का बड़ा वादा, एंबुलेंस कर्मियों का मानदेय 540 रुपये करने का किया ऐलान
Saharsa news
पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे पर सहरसा को मिलेगी दो नई ट्रेनों की सौगात
PM Modi
PM Modi Bihar Visit: आज बिहार के पूर्णिया आ रहे PM मोदी, देखें पूरा शेड्यूल
Nityanand Rai
Bihar Politics: तेजस्वी यादव पर बरसे नित्यानंद राय, बोले- जिनका इतिहास भ्रष्टाचार...
;