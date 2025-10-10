चेतावनी! ऑनलाइन गेमिंग ने करोड़पति को बनाया भिखारी, तीन करोड़ का नुकसान

Hazaribagh News: हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के चुरचू गांव निवासी विस्थापित भीम कुमार प्रजापति ऑनलाइन गेमिंग कसीनो के जाल में फंसकर तीन करोड़ रुपए गंवा चुका है. भीम कुमार को एनटीपीसी की पकरी बरवाडीह परियोजना से विस्थापन मुआवजे के रूप में दो करोड़ रुपए मिले थे, जबकि एक करोड़ रुपए उसने बाजार से करीब 30 लोगों से कर्ज के रूप में लिए थे.

कर्जदारों के दबाव में वह दर-दर भटक रहा

साल 2022 में ऑनलाइन गेम खेलने की लत लगने के बाद उसने शुरू में लाखों जीते, लेकिन धीरे-धीरे पूरी पूंजी हार बैठा. अब कर्जदारों के दबाव में वह दर-दर भटक रहा है और अपनी जान बचाने के लिए हजारीबाग एसपी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री से मोहलत की गुहार लगा रहा है.

ऑनलाइन गेम ने जिंदगी तबाह कर दी

भीम कुमार का कहना है कि ऑनलाइन गेम ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है और किसी को भी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए. कर्ज चुकाने के लिए वह सड़क पर इधर-इधर भटक रहा है.

ऑनलाइन गेम से दूर रहें, इसकी शिकायत पुलिस से करें

हजारीबाग के एडिशनल एसपी अमित कुमार ने बताया कि भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि यह लत कई परिवारों को बर्बाद कर चुकी है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन गेम से दूर रहें और इसकी शिकायत पुलिस से करें.

रिपोर्ट: यदुवेंद्र मन्नु

