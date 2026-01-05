कृपया ध्यान दें! आपके बच्चों की आंखों की रेटिना कमजोर कर रहा पिज्जा-बर्गर, सोच-समझकर खिलाएं

Pizza-Burger Side Effects: आज के समय में बच्चों को घर का खाना कम, बाहर का खाना ज्यादा पसंद होता है. बाहर के खाने में भी सबसे ज्यादा बर्गर और पिज्जा खाने की डिमांड होती है. लेकिन ये आपके बच्चों के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकती है. पटना ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी की रिपोर्ट ने बच्चों की आंखों की सेहत को लेकर चेतावनी दी है. पटना AIIMS, PMCH, NMCH, IGIMS, राजेंद्रनगर नेत्रालय और निजी अस्पतालों की OPD में पहुंचे सैकड़ों बच्चों की जांच में इस बात का पता चला है कि फास्ट फूड का अधिक सेवन बच्चों की आंखों पर पड़ रहा है. रिपोर्ट के सामने आने के बाद बच्चों और अभिभावकों के लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है.

आंखों के रेटिना पर पड़ रहा असर

पटना ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के सर्वे की माने तो जंक फूड, पिज्जा और बर्गर का अधिक सेवन बच्चों की आंखों के रेटिना को प्रभावित कर रहा है. जो बच्चे हफ्ते में कई बार फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं, उनकी आंखों के पर्दे में सूजन की समस्या हो रही है और कम उम्र में ही चश्मा लगाया पड़ जा रहा है. डॉक्टरों ने इस पर चिता जाहिर करते हुए कहा है कि यदि इन आदतों को में सुधार नहीं किया गया तो बच्चों में आंखों में परेशानी होने की समस्या बढ़ भी सकती है. आईजीआईएमएस के नेत्र रोग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. विद्याभूषण कुमार की माने तो ओपीडी में आने वाले कई बच्चे आंखों में सूजन, लालिमा और कम दिखने की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं. जांच में पता चला है कि इन बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी कम है, मोटापा बढ़ने जैसी समस्या भी हो रही है.

फास्ट फूड से बच्चों को दूर रखें

पटना ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ. सुनील कुमार सिंह ने कहा कि पिज्जा और बर्गर बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला तेल रिपीटेड होता है. इससे बेंजीन जैसे हानिकारक तत्व में बढ़ोतरी होती है, जो आंखों के पर्दे में सूजन को जन्म देने लगती है. इतना ही नहीं, फास्ट फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिसे आपका शरीर एक हद तक ही झेल सकता है. डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों की आंखों को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता है, न कि फास्ट फूड की. इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, फल, अंडा, मछली का सेवन करें. साथ ही अभिभावक उनके फिजिकल एक्टिविटी पर भी ध्यान दें.

