Patna News: ठंड में ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक से रहना है दूर तो मान लें डॉक्टर की ये सलाह, बुजुर्ग बरतें सावधानी

Patna News: ठंड में ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी समस्या काफी बढ़ जाती है. ऐसे में ज्यादातर अस्पतालों में इस तरह के मरीज सामने आ रहे हैं. इसे लेकर पटना के गार्डनर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि एक्सट्रीम वेदर है, इसमें बुजुर्ग लोगों को ध्यान देना चाहिए. कार्डियक प्रॉब्लम, डायबिटीज वाले लोगों को मौसम बदलने की वजह से परेशानी होती है. जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, उनको इस मौसम में ध्यान रखने की जरूरत है.

युवाओं में भी बढ़ रहा खतरा

उन्होंने बताया कि कपड़ा लेयर वाइस पहने, कान और सर को ढक कर रखें. ठंड से जहां तक हो बचे. सुबह में बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए ना जाएं, उन्हें सांस लेने की समस्या हो सकती है. घर पर ही कुछ दिन वॉक करें या धूप निकलने के बाद बाहर निकले, नहीं तो परेशानी हो सकती है. नए युवाओं को भी इस तरह की समस्या आ रही है, जिसमें हार्ट अटैक का खतरा काफी देखा जा रहा है. इसको लेकर डॉक्टर मनोज ने कहा कि खानपान में बदलाव की वजह से इस तरह की समस्या हो रही है. फिजिकली एक्टिव न होने की वजह से इसकी समस्या हो रही है. ऐसे में लोगों को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की जांच नियमित रूप से करनी चाहिए. ब्लड का साधारण जांच भी करते रहना चाहिए.

हीटर और अंगीठी से मौत होने का कारण

हीटर और अंगीठी की वजह से दम घुटने से कई लोगों की मौत को लेकर डॉक्टर ने कहा कि जो भी हीटर का उपयोग कर रहे हैं, वह रूम बंद करके कर रहे हैं. ऑक्सीजन कम होने की वजह से इस तरह की समस्या हो रही है. कार्बन मोनोऑक्साइड प्वाइजनिंग की वजह से भी इस तरह की समस्या हो रही है. ऐसे में कभी भी हीटर का उपयोग करें तो वेंटीलेशन का विशेष ध्यान रखें ताकि ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: सन्नी कुमार

यह भी पढ़ें: सारण में एक महीने में विशेष अभियान के दौरान 1375 गिरफ्तार, 32,973 लीटर शराब जब्त