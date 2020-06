लेह से 208 श्रमिकों को एयरलिफ्ट करके लाएगी हेमंत सरकार: मुख्यमंत्री कार्यालय

रांची: झारखंड की हेमंत सोरेन (Hemant Soren) सरकार दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों (Migrant Labours) को लाने में लगातार जुटी है. इसी क्रम में, सरकार रविवार से लेह से दूसरा और तीसरा एयरलिफ्ट शुरू करेगी. इसकी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यालय द्वारा दी गई है.

झारखंड सीएमओ की तरफ से कहा गया है, 'झारखंड सरकार आज से लेह से दूसरा और तीसरा एयरलिफ्ट शुरू करेगी, उड़ानें 8 और 9 जून को रांची हवाई अड्डे पर उतरेंगी. सीमा सड़क संगठन (BRO) में फंसे 115 मजदूरों को नुब्रा घाटी, डिस्किट और चुनथु घाटी में दूर-दूर की परियोजनाओं को वापस भेजा जा रहा है.'

Jharkhand Govt initiates 2nd&3rd airlift from Leh starting today; flights will land at Ranchi Airport on 8th & 9th June. 115 workers stranded in BRO (Border Roads Organisation) projects in far off places at Nubra Valley, Diskit&Chunthug valley are being flown back: Jharkhand CMO pic.twitter.com/wF2rWyQWnY

वहीं, प्रवासी श्रमिकों ने कहा, 'हम झारखंड से हैं. हम लेह के चामलंग में काम करने आए थे. अब जब महामारी के कारण हमारा काम रुक गया है, तो हम यहां फंस गए हैं. हमने अपने सीएम हेमंत सोरेन से मदद के लिए लिखा है और वह हमें वापस हमारे गांव ले जा रहे हैं. हम उसकी मदद के लिए बहुत आभारी हैं.'

Workers say, "We are from Jharkhand. We had come to work in Chamlung in Leh. Now that our work has stopped because of the pandemic, we are stuck here. We wrote to our CM Hemant Soren for his help&he is taking us back to our villages. We are very very grateful for his help." pic.twitter.com/JAc1biHNCB

