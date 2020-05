पीयूष गोयल के आरोप पर बोले हेमंत सोरेन- BJP को हर बात में राजनीति की आदत

रांची: केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) के ट्वीट पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने पलटवार किया है. हेमंत सोरेन ने कहा है कि, कोरोना (Corona)संक्रमण से लड़ने के लिए राज्य सरकार क्या कुछ कह रही रही है, इससे सभी लोग अवगत हैं. उन्होंने कहा कि, काफी जद्दोजहद के बाद ट्रेन की परमिशन मिली है.

सीएम हेमंत ने कहा कि, हमारा रेलमंत्री से आग्रह है कि, वो सभी आंकड़े जो उनके पास है, उसको देश के बता दें. साथ ही, यह भी बता दें कि, हमने जो अभी गृह मंत्री को अपने मजदूरों को लाने के लिए हवाई जहाज की मांग की है, वह भी देश को बता दें कि कब तक हमें देंगे.

दरअसल, रेलमंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर 'लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व में, 1,000 श्रमिक विशेष ट्रेनों को प्रवासी श्रमिकों को, उनके घरों तक पहुंचाने के लिए मंजूरी दी गई.' मंत्री ने आगे कहा, 'कल 145 श्रमिक गाड़ियां प्रवासी मजदूरों के लिए चलीं. कुल श्रमिक विशेष गाड़ियों में से 75 प्रतिशत उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए चल रही हैं.'

It has become the habit of BJP&Centre to play politics over everything. Jharkhand Govt has given NOC for 110 trains. Around 50 trains have brought back over 60,000 migrant workers so far: CM Hemant Soren on Railways Minister's remark that state is not giving nod for enough trains pic.twitter.com/MUn7gjBdRB

