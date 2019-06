मुजफ्फरपुर : SKMCH में मिला कंकाल, अधीक्षक बोले- मामले की होगी जांच

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल कॉलेज अस्पताल में चमकी बुखार के मरीजों की भीड़ है. इस सबके बीच अस्पताल परिसर से मानव कंकाल मिला है. इसके बाद पूरे अस्पताल प्रबंधन के हाथ-पैर फूल गए हैं. किसी के पास जवाब नहीं है कि आखिर अस्पताल परिसर में मानव कंकाल कहां से आया. इस पूरे मामले पर एसकेएमसीएच के अधीक्षक ने प्रतिक्रिया दी है.

एसकेएमसीएच के एमएस एसके शाही की कहना है कि पोस्टमार्टम विभाग प्रिंसिपल के अधीन है. मैं उनसे बात करूंगा और उनसे इसके लिए जांच कमेटी बनाने के लिए कहूंगा.

Bihar: Human skeletal remains found behind Sri Krishna Medical College & Hospital, Muzaffarpur. SK Shahi, MS SKMCH says,"Postmortem dept is under Principal but it should be done with a humane approach. I'll talk to the Principal & ask him to constitute an investigating committee" pic.twitter.com/TBzuo2ZnqP

