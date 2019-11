बिहार: ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, एक ही परिवार के 4 सदस्य समेत 5 की मौत

मुजफ्फरपुर: बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात एक ट्रक और ऑटो की टक्कर (Road Accident) में एक ही परिवार के चार सदस्यों समेत पांच लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घयल हो गए. पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि सहिलाबल्ली गांव के रहने वाले धर्मवीर पासवान अपने परिवार के साथ हैदराबाद से आकर एक ट्रेन से उतरकर ऑटो से अपने गांव जा रहे थे, तभी जीरोमाइल के समीप विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी. इस घटना में ऑटो पर सवार पांच लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

अधिकारी ने बताया कि मृतकों में धर्मवीर पासवान, उनकी पत्नी रंजू देवी, उनके पुत्र बिरजू उर्फ सूरज तथा महादेव शामिल हैं. एक मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है. आशंका है कि एक अन्य मृतक ऑटो चालक हो सकता है. मृतक धर्मवीर हैदराबाद में एक निजी कंपनी में काम करता था.

Bihar: 5 persons, including 3 children, dead after a collision between a truck&an auto in Muzaffarpur. AR Ghosh, District Magistrate Muzaffarpur, says,“Compensation of Rs. 4 lakhs each will be given to family of the deceased. Investigation on to find cause of accident" pic.twitter.com/unyy40sUfu

