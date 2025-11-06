शिवराज सिंह चौहान का तगड़ा हमला! विपक्ष पर जमकर वार; NDA के लिए वोट करने की जनता से अपील

Shivraj Singh Chouhan NDA: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के दौरान जहानाबाद के घोसी विधानसभा क्षेत्र के गोड्सर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक भव्य चुनावी सभा को संबोधित किया है. इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला और मतदाताओं से एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील की है.

नेता दे रहे हैं प्रलोभन

सभा में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जनता के सामने भस्मासुर बनकर सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि ये लोग वोट मांगने के लिए जनता से तपस्या कर रहे हैं और प्रलोभन भी दे रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये जीत गए तो बिहार में अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी फिर से बढ़ जाएगी. उन्होंने साफ कहा कि जनता को इन्हें अपना आशीर्वाद मत देना चाहिए.

रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे NDA उम्मीदवार

मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रथम चरण के चुनाव के रुझानों का जिक्र करते हुए कहा कि एनडीए के उम्मीदवार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बात सिर्फ उनका नहीं बल्कि तेजस्वी यादव का भी मानना है, क्योंकि उनके अनुसार जनता एनडीए के विकास और सुशासन के पक्ष में है.

राहुल गांधी ढूंढ रहे हैं बहाना

शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चुनाव के एक दिन पहले हार का बहाना ढूंढ रहे हैं और वोट चोरी का आरोप पहले से ही तैयार कर चुके हैं. उनके अनुसार बिहार की जनता विकास, जनकल्याण, सुशासन और महिला सशक्तिकरण के साथ है, इसलिए विपक्ष पहले से ही बहाने बना रहा है.

उन्होंने इंडिपेंडेंट गठबंधन पर भी तंज कसते हुए कहा कि जनता ऐसा बदलाव करेगी कि ये गठबंधन ढूंढते रह जाएंगे. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और विकास और सुशासन के लिए एनडीए को समर्थन दें.

सभा में भारी संख्या में लोग मौजूद थे और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की बातों का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने एनडीए के पक्ष में मतदान करने की पूरी तरह से प्रतिबद्धता जताई. शिवराज सिंह चौहान ने सभा के अंत में सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि जनता का समर्थन ही बिहार में विकास और सुशासन की गारंटी है.

