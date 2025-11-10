Advertisement
Jehanabad Assembly Elections 2025: जहानाबाद में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. DM अलंकृता पांडेय और SP की निगरानी में सभी मतदान कर्मियों को ईवीएम-वीवीपैट के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पूरी हो सके.

 

Edited By:  harsh singh|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 10, 2025, 04:59 PM IST

जहानाबाद में चुनावी जंग का आगाज! DM अलंकृता पांडेय के नेतृत्व में रवाना हुईं मतदान टीमें, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Jehanabad Assembly Elections 2025: जहानाबाद विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों को रवाना कर दिया गया है. जिला मुख्यालय स्थित एसएस कॉलेज में डिस्पैच सेंटर बनाया गया है, जहां से डीएम अलंकृता पांडेय और एसपी ने खुद सभी मतदान कर्मियों और सुरक्षाकर्मियों को रवाना किया जाएगा.

कॉलेज परिसर में गहमागहमी
सुबह से ही एसएस कॉलेज परिसर में गहमागहमी का माहौल बना था. यहां मतदान कर्मियों को ईवीएम, वीवीपैट और जरूरी सामग्री दी गई है. इसके बाद पुलिस बल के साथ सभी टीमें अपने-अपने मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो गईं है.
एसडीओ राजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि लगभग सभी पोलिंग पार्टियों को डिस्पैच कर दिया गया है. सभी टीमें अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर क्लस्टर सेंटर के इंचार्ज को रिपोर्ट करेंगी. साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर ईवीएम के साथ मतदान कर्मियों को अकेले नहीं छोड़ा जाएगा. उनके साथ हमेशा सुरक्षाकर्मी रहेंगे.

 निष्पक्ष चुनाव 
प्रशासन ने यह भी बताया कि जिले में स्वच्छ, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हर स्तर पर सख्त व्यवस्था की गई है. सभी मतदान केंद्रों पर पीने के पानी, शौचालय और अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं ताकि मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी न हो.

जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक मॉडल बूथ बनाया गया है. वहीं, हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 पिंक बूथ भी बनाए गए हैं, जहां मतदान का संचालन पूरी तरह महिला कर्मियों द्वारा किया जाएगा. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा. 

 ईवीएम और वीवीपैट
मतदान खत्म होने के बाद सभी कर्मी ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जिला मुख्यालय लौटेंगे. एसएस कॉलेज में बने ब्रजगृह (स्ट्रॉन्ग रूम) में इन्हें सुरक्षित जमा कराया जाएगा. इस ब्रजगृह में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां पुलिस की चौकसी चौबीसों घंटे जारी रहेगी. प्रशासन का दावा है कि इस बार का चुनाव हर दृष्टि से शांतिपूर्ण और पारदर्शी रहेगा. मतदाताओं से भी अपील की गई है कि वे निर्भय होकर वोट डालें और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें.

इनपुट -मुकेश कुमार

