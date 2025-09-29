Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2940624
Zee Bihar JharkhandBH Jahanabad

Jehanabad: तेज रफ्तार का कहर! कार और बाइक की टक्कर, बाइक सवार की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

Jehanabad: जहानाबाद मेंकार और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार युवक घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. 

 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 29, 2025, 06:18 AM IST

Trending Photos

Jehanabad: तेज रफ्तार का कहर! कार और बाइक की टक्कर, बाइक सवार की मौत, परिजनों में मचा कोहराम
Jehanabad: तेज रफ्तार का कहर! कार और बाइक की टक्कर, बाइक सवार की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

Bihar News: जहानाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां कार और बाइक में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत ही गई. घटना घोसी थाना क्षेत्र के दहरपुर गांव के समीप की है. मृतक की पहचान चुनूकपुर गांव निवासी विनोद बिंद के 22 वर्षीय बेटे विनय कुमार के रूप में की गई है. इस हादसे के बाद कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. 

कार चालक वाहन छोड़ फरार

घटना की सूचना मिलने पर घोसी थाना की डायल 112 नंबर की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई. इधर घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे और आक्रोश में आकर कार में तोड़फोड़ कर दी. इस घटना के बाद धामापुर-बंसी बिगहा मुख्य सड़क पर आवागमन बाधित हो गया. गुस्साए ग्रामीण शव को उठाने नहीं दे रहे थे, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने शांत कराया और शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 7 लाख 8 हजार 729 करोड़ रुपए की घोषणाएं कैसे पूरी करेंगे: तेजस्वी यादव

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

परिजनों ने बताया कि विनय घोसी बाजार गया था, जहां से लौटने के क्रम में अनियंत्रित कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद कार सवार गाड़ी छोड़ मौके से फरार हो गए. इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. हादसे के बाद पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी कर रही है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

JehanabadBihar NewsBihar Accident News

Trending news

Bihar politics
बिहार BJP ने चुनाव की तैयारी तेज की, 13 सदस्यीय 'मेनिफेस्टो कमेटी' का किया ऐलान
Kaimur News
कैमूर जिले में डिहरा के पास पटना जा रही बस पलटी, एक दर्जन से अधिक यात्री घायल
Big Railway
बिहार को बड़ी रेल सौगात, तीन अमृत भारत एक्सप्रेस और चार पैसेंजर ट्रेनें शुरू
Jehanabad news
Jehanabad News: दुर्गा पूजा पर अलर्ट मोड में प्रशासन, डीएम-एसपी ने संभाली कमान
Bettiah news
Bettiah News: दुर्गापूजा को शांतिपूर्ण बनाने के लिए बेतिया पुलिस अलर्ट
Jehanabad news
जहानाबाद में स्कूल वैन को असामाजिक तत्वों ने लगाई आग, दहशत का माहौल
Bihar News
कलयुगी बेटे की घिनौनी करतूत, पिता की हत्या के लिए रची साजिश, जानिए वजह
Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, बोले- घोषणाओं की बौछार डर का नतीजा
Gram Parivahan Yojana
Gram Parivahan Yojana: गांवों की तस्वीर बदलने वाली नीतीश सरकार की यह पहल
Harsh Vardhan
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की कमान अब युवा हाथों में, हर्ष वर्धन चुने गए अध्यक्ष
;