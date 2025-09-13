BPSC परीक्षा के बाद जहानाबाद स्टेशन पर भारी भीड़, अलर्ट मोड में RPF-GRP

Jehanabad News: जहानाबाद में 71वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा समाप्त होते ही रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. ट्रेन पकड़ने की जल्दी में परीक्षार्थी न केवल प्लेटफॉर्म पर बल्कि पटरियों पर उतरकर भी जान जोखिम में डालते नजर आए.

स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला, जिससे अन्य यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. दरअसल, आज BPSC परीक्षा के आयोजन के चलते बिहार के विभिन्न जिलों और दूरदराज़ के इलाकों से हजारों अभ्यर्थी जहानाबाद पहुंचे थे.

परीक्षा समाप्त होते ही सभी अपने घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हो गए. जैसे ही ट्रेनें स्टेशन पर पहुँचीं, भीड़ बेकाबू हो गई और चढ़ने के दौरान धक्का-मुक्की शुरू हो गई.कुछ परीक्षार्थी ट्रेन में जगह पाने की होड़ में ट्रैक पर उतरकर चढ़ते देखे गए,तो कुछ ट्रेन के गेट पर लटकर सफर करते नजर आए जो सुरक्षा की दृष्टि से बेहद खतरनाक था.

हालात को संभालने के लिए आरपीएफ और जीआरपी को अलर्ट मोड में तैनात किया गया है. वही परीक्षा देने आए एक अभ्यर्थी ने बताया कि मैं काफी दूर से परीक्षा देने आया था. अब घर लौटने की जल्दी है, लेकिन स्टेशन पर इतनी भीड़ है कि ट्रेन में चढ़ना मुश्किल हो रहा है. किसी तरह जगह बनाकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं.

वहीं एक अन्य परीक्षार्थी ने बीपीएससी के मैनेजमेंट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस बार बहुत सारे अभ्यर्थियों को नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ कर दिया है जिससे अभ्यर्थियों की अधिक परेशानी हो गयी ऊपर से ट्रेन में भीड़ भी अधिक है. भीड़ के कारण वह अगली ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्टेशन पर सुरक्षा बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है. इधर जीआरपी थाने के एक अधिकारी ने बताया कि परीक्षा के कारण भीड़ अधिक है, लेकिन हम पूरी सतर्कता के साथ स्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं ताकि किसी को कोई समस्या न हो.

