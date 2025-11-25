Jehanabad Road Accident: NH-22 बना मौत का हाइवे, एक ही दिन में दो हादसे दो की मौत और पांच घायल

Jehanabad Road Accident: जहानाबाद से एक दर्दनाक खबर सामने आई है जहां एनएच-22 पर सड़क हादसे में दो अलग-अलग जगहों पर एक बाराती समेत दो लोगों की मौत हो गई. घटना कड़ौना थाना क्षेत्र के लोदीपुर और इमालियाचक गांव के समीप की है. पहली घटना लोदीपुर गांव के समीप की है जहां एक अनियंत्रित बाइक ने सड़क पार कर रहे एक वृद्ध को जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. मृतक की पहचान लोदीपुर गांव निवासी 70 वर्षीय चंदारिक यादव के रूप में की गई है. घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि वह धान कटाई को लेकर पास के गांव से मजदूर खोज कर लौट रहे थे.

तेज रफ्तार में आ रही बाइक ने टक्कर मार दिया

इसी दौरान वह सड़क पार कर रहे थे, तभी पटना की ओर से तेज रफ्तार में आ रही बाइक ने टक्कर मार दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. हालांकि स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पीएमसीएच रेफर कर दिया. लेकिन पटना ले जाने के दौरान ही रास्ते में उनकी मौत हो गई. घटना के बाद घर में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: बारात में लड़कियों को छेड़ रहा था मो. मोजस्सम! विरोध करने पर बारातियों को पीटा

बारातियों से भरी एक कार दुर्घटनाग्रस्त

वहीं दूसरी घटना इमालियाचक गांव के समीप की है जहां बारातियों से भरी एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जिसमें एक बाराती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि पांच लोग घायल हैं. सभी घायलों को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है. मृतक की पहचान पटना जिले के भगवानगंज गांव निवासी नीरज कुमार बताया जाता है. घटना के संबंध में बताया जाता है कि सभी लोग एक कार पर सवार होकर गयाजी के कुजापी से बारात से लौट रहे थे, तभी इमालियाचक गांव के समीप यह हादसा हो गया. वहीं इस हादसे के बाद गांव में मातम छा गया. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह जगह हादसा-प्रवण है और यहां पहले भी छह से अधिक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं.

ग्रामीणों की मांग है कि हाइवे पर बने कट दूर स्थानांतरित किया जाए

ग्रामीणों की मांग है कि हाइवे पर बने कट को गांव से कम से कम 200 मीटर दूर स्थानांतरित किया जाए, ताकि सड़क पार करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. इधर, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक राहुल कुमार मौके पर पहुंचे और शोकग्रस्त परिवार को सांत्वना दी. विधायक ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में इस क्षेत्र में सैकड़ों मौतें और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, इसलिए यहां एक ट्रॉमा सेंटर की तत्काल आवश्यकता है. उन्होंने एनएचएआई और स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि लोदीपुर गांव के पास सिर्फ छह महीनों में छह हादसे हो चुके हैं, फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को सदन में जोर-शोर से उठाया जाएगा और इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग करेंगे.

इनपुट: मुकेश कुमार