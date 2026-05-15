Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3217770
Zee Bihar JharkhandBH Jahanabad

'सोना निकालना है तो गुजरात में डलवाएं रेड', राजद विधायक का केंद्र सरकार पर तीखा हमला

RJD MLA Rahul Kumar on Central Government: राजद विधायक राहुल कुमार ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. मोदी सरकार की महंगाई और आर्थिक नीतियों पर राजद विधायक बिफर गए. उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को सोना निकालना है, तो उन्हें गुजरात में छापेमारी करवानी चाहिए.

Written By  Mukesh Kumar|Edited By: Shailendra |Last Updated: May 15, 2026, 10:45 AM IST

Trending Photos

राजद विधायक राहुल कुमार का केंद्र सरकार पर तीखा हमला
राजद विधायक राहुल कुमार का केंद्र सरकार पर तीखा हमला

RJD MLA Rahul Kumar: जहानाबाद के राजद विधायक राहुल कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. विधायक ने बढ़ती महंगाई, वैश्विक आर्थिक स्थिति और हालिया नीट परीक्षा विवाद को लेकर सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. विधायक राहुल कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए लोकहित और राष्ट्रवाद से ऊपर चुनाव है. 

उन्होंने आरोप लगाया कि जब विपक्ष महंगाई और पाबंदियों का मुद्दा उठा रहा था, तब प्रधानमंत्री बंगाल चुनाव में व्यस्त थे. उन्होंने सवाल किया कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने इन वैश्विक चिंताओं का जिक्र क्यों नहीं किया? महंगाई और सोने-चांदी पर बढ़ती पाबंदियों पर विधायक ने कहा कि देश का अधिकतर सोना बड़े पूंजीपतियों के पास है. 

राजद विधायक राहुल कुमार ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को सोना निकालना है, तो उन्हें गुजरात में छापेमारी करवानी चाहिए. वहीं, खाद्य तेल की कमी पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गरीब तो नेनुआ और कद्दू खाकर गुजारा कर लेता है, प्रधानमंत्री को अडानी और अंबानी को तेल कम खपत करने की सलाह देनी चाहिए. पेपर लीक और नीट परीक्षा में हुई धांधली पर विधायक ने कड़ी नाराजगी जाहिर की. 

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि ये कोई नई घटना नहीं है, 5वीं या छठीं घटना है. वर्ष 2014 से अब तक लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है. विधायक ने मांग की कि ​सरकार इस पूरे मामले पर व्हाइट पेपर जारी करें. ​दोषियों को बीच चौराहे पर जनता के हवाले किया जाए, ताकि उनके साथ न्याय हो सके. 

राजद विधायक ने स्पष्ट किया कि 22 लाख छात्रों और उनके परिवारों के सपनों के साथ हो रहा यह समझौता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: VIDEO: 15 मिनट तक अंधेरे में डूबा रहा पटना, सायरन ने बढ़ाई धड़कनें और हो गया ब्लैकआउट

TAGS

RJD MLA Rahul KumarCentral governmentBihar News

Trending news

Bihar News
बरगद...पीपल...बकैन जैसे बिहार में लगेंगे 5 करोड़ पेड़, 97 लाख पौधे लगाएंगी महिलाएं
Motihari News
'शादी का झांसा,गर्भपात और फिर सिगरेट से दागा',छात्रा ने सुनाई अफसर की खौफनाक दास्तां
Bihar Police
बिहार पुलिस में निकली बंपर भर्ती, 20 हजार 937 पदों पर जल्द होगी बहाली
Bettiah news
पर्यावरण संरक्षण की बड़ी पहल: बेतिया में अगस्त तक लगेंगे 18 लाख पौधे
petrol-diesel price
पेट्रोल-डीजल के रेट में 3 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी, देखें इस पर क्या बोले लोग?
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़ने के बाद अब पुल से गुजरना भी होगा महंगा, बड़े ब्रिज पर टोल वसूलेगी सरकार
patna news
पटना के आलमगंज में सनसनी: 2 दिनों में मिले 3 अज्ञात शव, पुलिस महकमे में हड़कंप
breaking news
Jharkhand Breaking News Live: ट्रेजरी घोटाले की जांच अब ED के हाथ, झारखंड में सियासी बवाल
breaking news
Jharkhand Breaking News Live: ट्रेजरी घोटाले की जांच अब ED के हाथ, झारखंड में सियासी बवाल
Motihari News
NEET पेपर लीक का मास्टरमाइंड निकला RJD नेता संतोष जायसवाल! देखें उसकी पूरी कुंडली