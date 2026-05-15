'सोना निकालना है तो गुजरात में डलवाएं रेड', राजद विधायक का केंद्र सरकार पर तीखा हमला

RJD MLA Rahul Kumar on Central Government: राजद विधायक राहुल कुमार ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. मोदी सरकार की महंगाई और आर्थिक नीतियों पर राजद विधायक बिफर गए. उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को सोना निकालना है, तो उन्हें गुजरात में छापेमारी करवानी चाहिए.
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RJD MLA Rahul Kumar: जहानाबाद के राजद विधायक राहुल कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. विधायक ने बढ़ती महंगाई, वैश्विक आर्थिक स्थिति और हालिया नीट परीक्षा विवाद को लेकर सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. विधायक राहुल कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए लोकहित और राष्ट्रवाद से ऊपर चुनाव है.
उन्होंने आरोप लगाया कि जब विपक्ष महंगाई और पाबंदियों का मुद्दा उठा रहा था, तब प्रधानमंत्री बंगाल चुनाव में व्यस्त थे. उन्होंने सवाल किया कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने इन वैश्विक चिंताओं का जिक्र क्यों नहीं किया? महंगाई और सोने-चांदी पर बढ़ती पाबंदियों पर विधायक ने कहा कि देश का अधिकतर सोना बड़े पूंजीपतियों के पास है.
राजद विधायक राहुल कुमार ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को सोना निकालना है, तो उन्हें गुजरात में छापेमारी करवानी चाहिए. वहीं, खाद्य तेल की कमी पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गरीब तो नेनुआ और कद्दू खाकर गुजारा कर लेता है, प्रधानमंत्री को अडानी और अंबानी को तेल कम खपत करने की सलाह देनी चाहिए. पेपर लीक और नीट परीक्षा में हुई धांधली पर विधायक ने कड़ी नाराजगी जाहिर की.
उन्होंने कहा कि ये कोई नई घटना नहीं है, 5वीं या छठीं घटना है. वर्ष 2014 से अब तक लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है. विधायक ने मांग की कि सरकार इस पूरे मामले पर व्हाइट पेपर जारी करें. दोषियों को बीच चौराहे पर जनता के हवाले किया जाए, ताकि उनके साथ न्याय हो सके.
राजद विधायक ने स्पष्ट किया कि 22 लाख छात्रों और उनके परिवारों के सपनों के साथ हो रहा यह समझौता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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