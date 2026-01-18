NEET छात्रा मौत मामले में RJD विधायक के निशाने पर गिरिराज सिंह, बोले- पीड़ित परिवार से मिले तक नहीं... चुप क्यों हैं?

Jehanabad News: राजधानी पटना के गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की हुई मौत पर राजद विधायक राहुल कुमार ने सरकार पर तीखा हमला बोला और इसे शर्मशार करने वाली घटना करार दिया. उन्होंने कहा कि सबसे ताज्जुब की बातें हैं कि अब तक बिहार सरकार का कोई प्रतिनिधि पीड़ित परिवार के परिजनों से नहीं मिला और ना ही पीड़ित परिवार को कोई सहायता मिल पाई है. दरअसल में राजद विधायक जहानाबाद के समाहरणालय के समीप स्थित कारगिल चौक पर आयोजित धरने को संबोधित कर रहे थे.

'मुंह में दही क्यों जम गया है'

इस दौरान विधायक राहुल कुमार ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जहानाबाद एक ओर जहां छात्रा को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकला जा रहा था, वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू जहानाबाद में रहकर भोज में शिरकत करने आये थे, परंतु पीड़ित परिवार से मिलना मुनासिब नहीं समझा. मंत्री इस मामले में चुप क्यों है? मुंह में दही क्यों जम गया है.'

'पीड़ित परिवार का सरकार से भरोसा उठा'

विधायक राहुल कुमार ने कहा कि पीड़ित परिवार का सरकार से भरोसा उठ चुका है. उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में खुद ही पार्टी बन चुकी है. पटना के एसएसपी सरकार की छवि बचाने के बचाने लग गए. पटना पुलिस डार्क एरिया को जांच करने के बजाय पुलिस पूरे इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही बदल रही थी. विधायक राहुल कुमार ने कहा कि बिहार में लड़कियां सुरक्षित नहीं है. अब उन्हें अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद लेना पड़ेगा और परिजनों को अपनी बेटियों की सुरक्षा खुद करनी होगी. विधायक ने जहानाबाद के लोगों से छात्रा के सम्मान में आगामी 23 जनवरी को सादगी से सरस्वती पूजा मनाने की अपील की ताकि पूरे देश में मैसेज जाए कि हमलोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद

