Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3078376
Zee Bihar JharkhandBH Jahanabad

NEET छात्रा मौत मामले में RJD विधायक के निशाने पर गिरिराज सिंह, बोले- पीड़ित परिवार से मिले तक नहीं... चुप क्यों हैं?

Jehanabad News: राजक विधायक राहुल कुमार ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू जहानाबाद में रहकर भोज में शिरकत करने आये थे, परंतु पीड़ित परिवार से मिलना मुनासिब नहीं समझा.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 18, 2026, 01:48 PM IST

Trending Photos

NEET छात्रा मौत मामले में RJD विधायक के निशाने पर गिरिराज सिंह, बोले- पीड़ित परिवार से मिले तक नहीं... चुप क्यों हैं?
NEET छात्रा मौत मामले में RJD विधायक के निशाने पर गिरिराज सिंह, बोले- पीड़ित परिवार से मिले तक नहीं... चुप क्यों हैं?

Jehanabad News: राजधानी पटना के गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की हुई मौत पर राजद विधायक राहुल कुमार ने सरकार पर तीखा हमला बोला और इसे शर्मशार करने वाली घटना करार दिया. उन्होंने कहा कि सबसे ताज्जुब की बातें हैं कि अब तक बिहार सरकार का कोई प्रतिनिधि पीड़ित परिवार के परिजनों से नहीं मिला और ना ही पीड़ित परिवार को कोई सहायता मिल पाई है. दरअसल में राजद विधायक जहानाबाद के समाहरणालय के समीप स्थित कारगिल चौक पर आयोजित धरने को संबोधित कर रहे थे. 

'मुंह में दही क्यों जम गया है'
इस दौरान विधायक राहुल कुमार ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जहानाबाद एक ओर जहां छात्रा को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकला जा रहा था, वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू जहानाबाद में रहकर भोज में शिरकत करने आये थे, परंतु पीड़ित परिवार से मिलना मुनासिब नहीं समझा. मंत्री इस मामले में चुप क्यों है? मुंह में दही क्यों जम गया है.'

'पीड़ित परिवार का सरकार से भरोसा उठा'
विधायक राहुल कुमार ने कहा कि पीड़ित परिवार का सरकार से भरोसा उठ चुका है. उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में खुद ही पार्टी बन चुकी है. पटना के एसएसपी सरकार की छवि बचाने के बचाने लग गए. पटना पुलिस डार्क एरिया को जांच करने के बजाय पुलिस पूरे इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही बदल रही थी. विधायक राहुल कुमार ने कहा कि बिहार में लड़कियां सुरक्षित नहीं है. अब उन्हें अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद लेना पड़ेगा और परिजनों को अपनी बेटियों की सुरक्षा खुद करनी होगी. विधायक ने जहानाबाद के लोगों से छात्रा के सम्मान में आगामी 23 जनवरी को सादगी से सरस्वती पूजा मनाने की अपील की ताकि पूरे देश में मैसेज जाए कि हमलोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद

यह भी पढ़ें: समस्तीपुर के जज की पत्नी को गोड्डा में गोलियों से भूना, पति पर ही लगा आरोप

TAGS

Patna NEET Student Death Case

Trending news

Patna NEET Student Death Case
NEET छात्रा मौत मामले में RJD विधायक राहुल कुमार के निशाने पर गिरिराज सिंह
Bhabiji Ghar Par Hain
टीवी शो के बाद अब सिनेमाघरों में 'भाभीजी घर पर हैं', दिखेगा रवि किशन का जलवा
Tejashwi Yadav
'अत्याचारियों, भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों का...', CM नीतीश पर तेजस्वी का वार
Ranchi News
ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला रांची, पैसे के लेनदेन में हुई गोलीबारी में 3 घायल
Mauni Amavasya
सुल्तानगंज में आस्था का सैलाब: मौनी अमावस्या पर अजगैबीनाथ धाम में उमड़े श्रद्धालु
Police SI exam
कैमूर में पुलिस SI परीक्षा आज, 23,997 अभ्यर्थी 13 केंद्रों पर देंगे परीक्षा
Katihar News
कटिहार को बड़ी सौगात: बारसोई जंक्शन से मुंबई और दक्षिण भारत के लिए 7 नई ट्रेनें शुरू
NEET student Death case
'पटना में सेक्स रैकेट चला रहा था...', NEET छात्रा की मौत पर बोले पप्पू यादव
Godda news
समस्तीपुर के जज की पत्नी को गोड्डा में गोलियों से भूना, पति पर ही लगा आरोप
Nawada Police
हत्या के प्रयास मामले में फरार आरोपियों के घर बजा ढोल, पुलिस ने चिपकाया इश्तिहार