सबसे ज्यादा महिलाओं का चीरहरण मोदी-नीतीश के शासन में हुआ: सुरेन्द्र यादव

Bihar News: RJD MP सुरेन्द्र प्रसाद यादव ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के पास जब जवाब नहीं होता, तो ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर विरोधियों को डराने का काम करती है.
Bihar News: जहानाबाद के राजद सांसद डॉ. सुरेन्द्र प्रसाद यादव ने एनडीए पर जोरदार हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया. उन्होंने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि आंकड़ा निकाल कर देख लें कि सबसे ज्यादा महिलाओं का चीरहरण हुआ है तो मोदी और नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ है. सांसद ने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की तारीफ करते हुए कहा कि एक अच्छे लीडर है. पढ़े-लिखे जानकर है प्रशांत किशोर, जो सबको चुनौती दे रहे हैं . उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार और अमित शाह उनके चुनौती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं. एनडीए सरकार के पास जब जवाब नहीं होता, तो ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर विरोधियों को डराने का काम करती है.
अशोक चौधरी पर कसा तंज
उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी का नाम लिए बना तंज कसते हुए कहा कि इन पर क्यों नहीं ईडी और सीबीआई लगा रहे हैं. सांसद सुरेन्द्र यादव ने मीडिया पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मीडिया भी बिका हुआ है. इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों बिका हुआ है. अगर मीडिया प्रशांत किशोर की बातों को पूरे देश में दिखा दे या छाप दे, तो मैं चैलेंज करता हूं कि ये लोग न दिल्ली में टिक पाएंगे और न ही बिहार में, इनका विनाश तय है. उन्होंने इनकी संपत्ति जांच करने की मांग करते हुए कहा कि इनकी संपति उस समय को खोजना शुरू करें, जब से राजनीति शुरू किए हैं. इनके बाप-दादा को पर्सनल जानते हैं, हमारे ही क्षेत्र के रहने वाले है. उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशांत किशोर चुनौती दे रहे हैं तो नीतीश कुमार क्यों चुप है?
राजनीति में कथित नैतिकता पर सवाल उठाते हुए सांसद ने व्यंग्यात्मक अंदाज़ में कहा कि ये लोग पहले ईमानदार का चोला पहने हुए थे और अब गंगाजल से स्नान कर लिए हैं कि हमसे पवित्र कोई नहीं, लेकिन असलियत तो ये हैं कि चोर की तीन निशानी होती है, चंदन, टीका और मधुर वाणी. दरअसल, सांसद सुरेन्द्र यादव बैरागी बाग स्थित एक निजी नर्सिंग कॉलेज में आयोजित राजद नेता स्वर्गीय छत्रधारी यादव एवं उनके पिता की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. इस मौके पर उन्होंने दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित की और बड़ी संख्या में जुटे लोगों को संबोधित करते हुए एनडीए और मीडिया पर जमकर बरसे.