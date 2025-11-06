Advertisement
जहानाबाद में गरजे उपेंद्र कुशवाहा, कहा- “राजद के राज में थी दहशत, NDA देगा रोजगार और उजाला”

Bihar Chunav 2025: केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा जहानाबाद के रतनी प्रखंड के सम्मत बीघा खेल मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे. जहां पर उन्होंने राजद पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राजद के शासनकाल में चारों ओर आतंक का माहौल था. 

Edited By:  ritesh jaiswal|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 06, 2025, 10:08 AM IST

जहानाबाद में गरजे उपेंद्र कुशवाहा, कहा- “राजद के राज में थी दहशत, NDA देगा रोजगार और उजाला”

Bihar Chunav 2025: केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा जहानाबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया. जहां उन्होंने राजद पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि, राजद के शासनकाल में चारों ओर आतंक का माहौल था. अपहरण उद्योग बन चुका था, सड़कों की स्थिति दयनीय हो गई थी और बिजली नहीं के बराबर मिलती थी. कुशवाहा ने कहा, जब समता पार्टी बनी थी, तब लोग पूछते थे कि आप लोग लालू यादव के खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे कर लेते हैं. तब हम कहते थे कि हम आम जनता के भरोसे अपनी बात रखते हैं.

आगें उन्होंने दावा किया कि आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुदूर इलाको 18 से 20 घंटे बिजली मिल रही है, साथ ही किसान बिजली के सहारे खेती कर रहे हैं. राज्यसभा सांसद ने कहा कि 2005 से पहले अति पिछड़ा, दलित और महादलित समाज को पंचायत राजनीति में भागीदारी से वंचित रखा गया था. नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कानून में बदलाव कर उन्हें मुखिया, प्रमुख, अध्यक्ष और मेयर बनने का अवसर देने काम किया है.

कुशवाहा ने आगे कहा कि एनडीए के संकल्प पत्र में युवाओं को रोजगार, किसानों को फसल का उचित मूल्य और एक करोड़ रोजगार सृजन का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है. केंद्र सरकार ने पढ़े-लिखे युवाओं को 20 लाख रुपये तक की सहायता राशि देने की योजना भी बनाई है. वहीं, बिहार सरकार ने महिलाओं को 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता और रोजगार के लिए 2 लाख रुपये तक का सहयोग देने की घोषणा की है. 

उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए लोगों से एनडीए प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के पक्ष में मतदान की अपील की. साथ ही आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. 

वही इस मौके पर पूर्व विधायक मुनीलाल यादव, रालोमो जिला अध्यक्ष पिंटू कुशवाहा, जदयू जिला अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा, जयप्रकाश चंद्रवंशी, जदयू प्रखंड अध्यक्ष रामप्रवेश सिंह कुशवाहा, विनोद कुमार दांगी, केदार वर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे थे.

