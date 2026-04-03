जमशेदपुर में ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, सोनारी पुलिस ने महिला समेत 4 तस्करों को दबोचा

Jamshedpur Crime: जमशेदपुर की सोनारी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. ब्राउन शुगर की अवैध तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है. एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस को पता चला कि कुछ लोग मरीन ड्राइव रोड पर, डोबो ब्रिज के पास, ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री करने के लिए इकट्ठा हुए थे. यह जानकारी मिलते ही, और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के तहत कार्रवाई करते हुए, एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया.

नशीले पदार्थों के साथ रंगे हाथों पकड़ा

पुलिस उपाधीक्षक (CCR) के नेतृत्व में, इस दल ने पूरे इलाके को घेर लिया और एक तलाशी अभियान चलाया, जिसके दौरान उन्होंने एक महिला और तीन युवकों को नशीले पदार्थों के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भारती कैवर्त, उसके पुत्र विशाल कैवर्त, रिषभ साहु और कुमार बहादुर के रूप में हुई है.

पूछताछ में हुआ खुलासा

पूछताछ में खुलासा हुआ है कि रिषभ साहु और कुमार बहादुर सोनारी इलाके में ब्राउन शुगर की बिक्री करते थे. वहीं, इन दोनों को नशीले पदार्थ की सप्लाई भारती कैवर्त और उसका बेटा विशाल करते थे. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि ब्राउन शुगर की सप्लाई जुगसलाई क्षेत्र के मोहम्मद नौशाद द्वारा की जाती थी.

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मामले की जांच में जुटी पुलिस

हाल ही में रिषभ साहु और कुमार बहादुर का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वे नशीले पदार्थ का सेवन करते नजर आए थे. छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 43 पुड़िया ब्राउन शुगर, जिसका वजन करीब 5 ग्राम है और 6 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है, सभी चारों को जेल भेज दिया गया है.

रिपोर्ट: रंजीत कुमार ओझा