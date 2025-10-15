'खाएं या जलाएं', जमशेदपुर वाले इस महिला का दिवाली गिफ्ट हैम्पर देखकर टेंशन में ना आ जाये

दिवाली का त्यौहार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है. इस पर्व के आने से पहले बाजारों में अलग चहल-पहल देखने को मिलती हैं. मिठाईयों से लेकर रंग बिरंगें सजावट के सामान सभी में अलग-अलग रंग और प्रकार की चीजें बाजार में देखने को मिलती है. इसी में एक चीज बिहार के जमशेदपुर में फेमस हो रही है. यहां की रहने वाली एक महिला ने एक ऐसा चॉकलेट गिफ्ट हैंपर बनाया है, जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगें. इस हैंपर को बनाने वाली युवती का नाम उद्यमी राशिका हैं.

यह हैंपर देखने में तो काफी मामूली लगता है, पर इसे खोलते ही इसमें से अनार, चकरी, रॉकेट और बुलेट बम जैसे रंग-बिरंगे 'बम' निकलते हैं. लेकिन असली सरप्रराइज तो तब मिलता है, जब यह पता लगता है कि वह रंग-बिरंगे दिखने वाले बम नहीं बल्कि मिठाईयां हैं.

चॉकलेट बम हैंपर केवल खानें में नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी हित में है. जमशेदपुर की इस महिला ने रचनात्मकता का काफी अच्छा संदेश दिया है. इसको बनाने वाली उद्यमी राशिका ने बताया की उन्हें जो भी रिव्यू देता है, वह यहीं बोलता है कि यह असली पटाखा है या सजावट की चीज. लेकिन जैसे ही वे इसे खोलते हैं, तो अंदर से अलग-अलग तरह की अनौखी मिठाईयां देखने को मिलती है.

राशिका ने इसके इलावा कई ऐसे चीजें बनाई है, जो की सभी समान एक से बढ़कर एक हैं. सोशल मीडिया पर यह 'चॉकलेट बम हैंपर' के नाम से फेमस हो रहा है.

