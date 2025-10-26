Advertisement
झारखंड में छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं में उत्साह, गुमला और जमशेदपुर में घाटों की भव्य सजावट, सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम

Jharkhand News: बिहार और झारखंड के सभी जगहों पर छठ पर्व की तैयारियां पूरी हो चुकी है. सभी जगहों जैसे गुमला और जमशेदपुर में व्रतियों और छठ पर्व मनाने वाले लोगों के लिए सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए है.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 26, 2025, 11:05 AM IST

झारखंड में छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं में उत्साह, गुमला और जमशेदपुर में घाटों की भव्य सजावट, सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम
झारखंड में छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं में उत्साह, गुमला और जमशेदपुर में घाटों की भव्य सजावट, सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम

झारखंड के गुमला और जमशेदपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ की धूम देखने को मिल रही है. रविवार से ही व्रतियों और श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है. नहाय-खाय और खरना के साथ चार दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है. गुमला शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक नदी, तालाब और घाटों पर साफ-सफाई और सजावट का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. नगर परिषद और स्थानीय प्रशासन की ओर से सुरक्षा, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था की पुख्ता तैयारी की गई है. समाजसेवी संगठनों और युवाओं की टोली घाटों की सफाई और सजावट में लगातार जुटी है. 

महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में व्रत रखकर सूर्य उपासना की तैयारी में लगी हैं. जगह-जगह छठ गीतों की मधुर गूंज माहौल को भक्तिमय बना रही है. सोमवार को सांझ का अर्घ्य और मंगलवार की सुबह सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर व्रतियों का निर्जला उपवास पूर्ण होगा. गुमला जिले के हर छठ घाट जैसे मत्स्य विभाग का वन तलाब, डीएसपी रोड स्थित मुरली बगीचा तालाब, सिसई रोड तालाब, नागफनी के समीप कोयल नदी के तट पर घाट, भरनो डैम परिसर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है.

साथ ही जमशेदपुर जिले में पुलिस ने भी तैयारी पूरी कर ली है. हजारों परिवार नदी घाट में छठ पर्व करने जाते है. किसी प्रकार का गृह भेदन ना हो इसको लेकर सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बाइक पेट्रोलिंग पार्टी का निर्माण किया है. इसमें जिले की पुलिस को सादे लिवाज पहनाकर तैनात किया जाएगा. पुलिस की गठित टीम को बाइक पेट्रोलिंग पार्टी नाम दिया गया है. बाइक पेट्रोलिंग पार्टी को हरी झंडी दिखा कर रवाना कर दिया गया. पुलिस के अधिकारियों एवं जवानों को सिटी एसपी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए. सिटी एसपी ने कहा कि काफी संख्या मे महिलाएं इस पर्व को करती है. महिलाएं सिंगार कर छठ घाट जाती है. महिलाओं से किसी प्रकार की चैन या फिर सोने के सामानों की छीनाछपटी ना हो. इसको लेकर सभी छठ घाटों पर पुलिस पदाधिकारी, पुलिस जवानों के साथ साथ सादे लिवास में तैनात रहेंगे. हजारों की संख्या मे लोग छठ घाट जाते है. सभी लोग घाट पर जाते है तो उनका घर खाली रहता है. इसलिए गृह भेदन की घटना ना हो, जिसको लेकर पुलिस बाइक पेट्रोलिंग पार्टी को रवाना किया गया है. ताकि बाइक पेट्रोलिंग पार्टी इलाके मे गस्ती करेंगे और गृह भेदन की घटना ना घटे. उन्होंने लोगों से अपील किया की आप पर्व शांति और भाईचारा के साथ मनाएं. जिला पुलिस आपके साथ है.

इनपुट:रंजीत कुमार ओझा

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी. झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Jharkhand Chhath Puja 2025chhath puja 2025

