Jamshedpur Best Wedding Venue: त्योहारों का सीजन खत्म शादियों का सीजन शुरू, जान लें जमशेदपुर के परफेक्ट वैडिंग वैन्यू, पहले ही कर लें बुक

Jamshedpur Best Wedding Venue: दीपावली के बाद जब तक देवऊठनी एकादशी पर्व नहीं मनाया जाता है तब तक कोई भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना जाता है. देवउठनी एकादशी के बाद सभी शुभ कार्य को करने की शुरूआत की जाती है. इनके बाद शादी का सीजन शुरू हो जाता है. जरूर लोग इस समय कोई भी मंगल कार्य को नहीं करते है लेकिन शादी की प्लानिंग पहले ही शुरू हो जाती है. इन आने वाले दो महीनों में हर जगह पर लोग पहले ही वेडिंग वेन्यू बुक कर लेते है.

आइए आपको जमशेदपुर में शादी विवाह के लिए कुछ सुंदर वेडिंग वेन्यू के बारे में बताए ताकि आप पहले ही इनकी बुकिंग कर ले और आपके हाथ से शादी के लिए एक परफेक्ट स्पॉट न छूट जाए. इन जगहों पर काफी बड़ी संख्या में मेहमानों को बैठाने से खिलाने तक की सुविधा है.

इसी में पहला नाम डालभूम क्लब का है. यह आमबागान इलाके में है. इस हॉल में 800 के करीब मेहमानों के बैठाने की सुविधा हैं. कीमत में उतार चढ़ाव क्सटमर की मांग के अनुसार तय होता है. यहां पर आपको कई तरीके की सुविधा मिलेगी. यहीं सुविधा इसको खास भी बनाती है. आपको खुले लॉन, वातानुकूलित हॉल, इन-हाउस कैटरिंग और शांत और सेंट्रल लोकेशन जैसी सुविधाएं मिलेगी.

दूसरा वैडिंग वेन्यू राजवाड़ा पैलेस का है. यह मानगों में स्थित है. यहां पर आपको 1500 तक के मेहमानों को बैठाने की सुविधा मिलेगी. इसकी सजावट और राजस्थानी डिजाइन ही इसके आर्कषण का मुख्य केंद्र हैं.

अगर आप खुले माहौल में शादी चाहते है. तो आपके लिए यह जगह काफी अच्छी होगी. इस जगह का नाम राठौर गार्डन है, जो की मानगो में स्थित है. यहां पर 1000 मेहमानों की सुविधा है. पार्किंग की भी कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है. यहां पर तकरीबन 70 वाहनों की पार्किंग भी की जा सकती है.

निक्को पार्क हाल ही में लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. अगर आप कोई थीम वेडिंग करना चाहते है. तो यह जगह आपके के लिए बहुत अच्छी हैं.

बिस्टपुर में स्थित वेन्यू को लोगों द्वारा इसलिए पंसद किया जा रहा है, क्योंकि इधर तकरीबन 2000 से अधिक मेहमानों के लिए व्यवस्था है.

