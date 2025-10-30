Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2981412
Zee Bihar JharkhandJH Jamshedpur

Jamshedpur Best Wedding Venue: त्योहारों का सीजन खत्म शादियों का सीजन शुरू, जान लें जमशेदपुर के परफेक्ट वैडिंग वैन्यू, पहले ही कर लें बुक

Jamshedpur Best Wedding Venue: आने वाले दो महीने शादी के महीने होंगे. इस समय सबसे ज्यादा शादी की जाती है. शादी किसी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दिन होता है. इसलिए जान लीजिए जमशेदपुर के 5 परफेक्ट वैडिंग वेन्यू. हाथ से न छुट जाए मौका.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 30, 2025, 04:02 PM IST

Trending Photos

Jamshedpur best wedding venue: त्योहारों का सीजन खत्म शादियों का सीजन शुरू, जान लें जमशेदपुर के परफेक्ट वैडिंग वैन्यु, पहले ही कर लें बुक
Jamshedpur best wedding venue: त्योहारों का सीजन खत्म शादियों का सीजन शुरू, जान लें जमशेदपुर के परफेक्ट वैडिंग वैन्यु, पहले ही कर लें बुक

Jamshedpur Best Wedding Venue: दीपावली के बाद जब तक देवऊठनी एकादशी पर्व नहीं मनाया जाता है तब तक कोई भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना जाता है. देवउठनी एकादशी के बाद सभी शुभ कार्य को करने की शुरूआत की जाती है. इनके बाद शादी का सीजन शुरू हो जाता है. जरूर लोग इस समय कोई भी मंगल कार्य को नहीं करते है लेकिन शादी की प्लानिंग पहले ही शुरू हो जाती है. इन आने वाले दो महीनों में हर जगह पर लोग पहले ही वेडिंग वेन्यू बुक कर लेते है. 

आइए आपको जमशेदपुर में शादी विवाह के लिए कुछ सुंदर वेडिंग वेन्यू के बारे में बताए ताकि आप पहले ही इनकी बुकिंग कर ले और आपके हाथ से शादी के लिए एक परफेक्ट स्पॉट न छूट जाए. इन  जगहों पर काफी बड़ी संख्या में मेहमानों को बैठाने से खिलाने तक की सुविधा है. 

इसी में पहला नाम डालभूम क्लब का है. यह आमबागान इलाके में है. इस हॉल में 800 के करीब मेहमानों के बैठाने की सुविधा हैं. कीमत में उतार चढ़ाव क्सटमर की मांग के अनुसार तय होता है. यहां पर आपको कई तरीके की सुविधा मिलेगी. यहीं सुविधा इसको खास भी बनाती है. आपको खुले लॉन, वातानुकूलित हॉल, इन-हाउस कैटरिंग और शांत और सेंट्रल लोकेशन जैसी सुविधाएं मिलेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरा वैडिंग वेन्यू राजवाड़ा पैलेस का है. यह मानगों में स्थित है.  यहां पर आपको 1500 तक के मेहमानों को बैठाने की सुविधा मिलेगी. इसकी सजावट और राजस्थानी डिजाइन ही इसके आर्कषण का मुख्य केंद्र  हैं. 

अगर आप खुले माहौल में शादी चाहते है. तो आपके लिए यह जगह काफी अच्छी होगी. इस जगह का नाम राठौर गार्डन है, जो की मानगो में स्थित है.  यहां पर 1000 मेहमानों की सुविधा है. पार्किंग की भी कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है. यहां पर तकरीबन 70 वाहनों की पार्किंग भी की जा सकती है. 

निक्को पार्क हाल ही में लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. अगर आप कोई थीम वेडिंग करना चाहते है. तो यह जगह आपके के लिए बहुत अच्छी हैं. 

बिस्टपुर में स्थित वेन्यू को लोगों द्वारा इसलिए पंसद किया जा रहा है, क्योंकि इधर तकरीबन 2000 से अधिक मेहमानों के लिए व्यवस्था है. 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jharkhand newsJamshedpur News

Trending news

siwan news
Siwan ASI Murder: अरहर के खेत में मिला ASI का शव, किसी ने गला काटकर मार डाला
bihar chunav 2025
PM को सुनकर मुजफ्फरपुर के लोग उत्साहित, बोले- मोदी ही हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे
bihar chunav 2025
'राजद को डुबोना चाहती है कांग्रेस', पीएम मोदी का बयान, बिहार की सियासत में भूचाल
muzaffarpur news latest
जहां राजद-कांग्रेस पर जमकर बरसे PM मोदी, वह मुजफ्फरपुर किस बात के लिए ये फेमस
amit shah
'लालू यादव ने बिहार को अपराध का अड्डा बनाया था...', RJD पर अमित शाह का जोरदार अटैक
bihar chunav 2025
PM मोदी पर राहुल गांधी के बयान पर शिवसेना का तंज, शाइना एनसी बोलीं- वो बच्चे हैं...
bihar chunav 2025
बिहार की राजनीति में 'महाभारत' का जिक्र,जीतन राम मांझी ने लालू को बताया 'धृतराष्ट्र'
bihar chunav 2025
महाराष्ट्र का जिक्र कर मुकेश सहनी ने बताया NDA को VIP की किस बात से तकलीफ, जानिए
pm modi bihar
पीएम मोदी के उतरते ही बदल गया बिहार चुनाव का माहौल! NDA खेमा खुशी से हुआ गदगद
bihar chunav 2025
'उन्हें शर्म आनी चाहिए', PM मोदी पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर भड़के चिराग