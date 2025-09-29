Advertisement
Jamshedpur: घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव जल्द, 2,55,823 वोटर्स करेंगे वोट, अंतिम मतदाता सूची आउट

Jamshedpur: जमशेदपुर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है. जिला निर्वाचन अधिकारी सह पूर्वी सिंहभूम के डीसी कर्ण सत्यार्थी ने सोमवार को घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है. 

 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 29, 2025, 02:37 PM IST

Jharkhand News: झारखंड के जमशेदपुर घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है. मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरा हो गया है और अंतिम सूची का प्रकाशन सोमवार (25 सितंबर) को प्रकाशित किया गया है. बता दें कि पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के निधन से ये सीट खाली हुई है. संवैधानिक नियमों के अनुसार, छह महीने के अंदर उपचुनाव कराना होता है. इसलिए चुनाव आयोग और जिला प्रशासन इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है. 

अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित

जमशेदपुर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव जल्द ही होने वाला है, जिसे लेकर निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा हुआ है. जिला निर्वाचन अधिकारी सह पूर्वी सिंहभूम के डीसी कर्ण सत्यार्थी ने सोमवार को घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के अनुसार, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या बढ़ कर 2 लाख 55 हजार 823 हो गई है. अब ये मतदाता अपना नया विधायक चुनेंगे. इनमें 1,24,899 मतदाता पुरुष हैं, 1,30,921 महिला मतदाता और 3 थर्ड जेंडर मतदाता हैं.

हाल ही में हुआ मतदाता सूची का पुनरीक्षण 

डीसी कर्ण सत्यार्थी ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि जिला प्रशासन ने हाल ही में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया है. पहले घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 51 हजार 367 मतदाता थे. इनमें 1 लाख 23 हजार 314 पुरुष मतदाता और 1 लाख 28 हजार 50 महिला मतदाता थीं, जबकि तीन थर्ड जेंडर मतदाता थे. पुनरीक्षण के दौरान कुल 5,253 मतदाताओं ने अपना नाम मतदाता सूची में ऐड कराने के लिए आवेदन किया था. इनमें से 5,171 आवेदन स्वीकृत किए गए थे और इतने नाम मतदाता सूची में बढ़ा दिए गए हैं. वहीं, 715 आवेदकों के आवेदन के बाद नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं. घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 300 बूथ हैं, इन बूथों पर वोटिंग होगी. डीसी ने बताया कि वलनरेबल बूथ को चिन्हित किया जा रहा है. छह चरणों की जांच के बाद वलनरेबल बूथों की सूची तैयार की जाएगी. 

