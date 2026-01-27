Advertisement
आधी रात 'ऑपरेशन' से घबराए अपहरणकर्ता: बिहार-झारखंड बॉर्डर पर पुलिस की दोतरफा घेराबंदी; कैरव को छोड़ भागे बदमाश

जमशेदपुर के चर्चित उद्यमी देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी को अपहरण के 14 दिन बाद झारखंड पुलिस ने बरही-चौपारण हाईवे से सुरक्षित बरामद कर लिया है. पुलिस की सघन छापेमारी और तकनीकी दबाव के कारण अपहरणकर्ता उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए. फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 27, 2026, 06:51 PM IST

14 दिनों बाद सुरक्षित लौटे उद्योगपति पुत्र कैरव गांधी
जमशेदपुर के उद्यमी देवगन गांधी के 24 वर्षीय बेटे कैरव गांधी को बरामद कर लिया गया है. पिछले दिनों कुछ बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया था. एसएसपी पीयूष पांडे ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता कर अपहरण मामले में मीडिया को जानकारी दी. एसएसपी ने बताया कि सोमवार रात एक गुप्त सूचना मिली थी कि अपहरणकर्ता कैरव को दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले हैं, जिसके बाद दो टीमें बनाई गई थीं. एक टीम झारखंड से बिहार जाने और दूसरी टीम बिहार से झारखंड जाने वाले इलाके पर नजर बनाई हुई थी. उन्होंने बताया कि जब अपहरणकर्ताओं को लगा कि वे सब पकड़े जाएंगे, तब बरही और चौपारण के बीच हाइवे पर कैरव को छोड़कर फरार हो गए. इसके बाद बिहार से झारखंड आने वाली पुलिस टीम ने कैरव को सकुशल हाइवे से बरामद कर लिया. सुबह पुलिस टीम ने कैरव गांधी को उनके बिस्टुपुर आवास पर परिजनों को सकुशल सौंप दिया.

एसएसपी ने कहा कि पुलिस की दबिश के आगे अपहरणकर्ताओं को झुकना पड़ा और वह कैरव को छोड़कर फरार हो गए. इस मामले में अब तक एक भी गिरफ़्तारी नहीं हुई है. फिलहाल पुलिस की टीम अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है. उन्होंने बताया कि फिलहाल कैरव से पुलिस ने ज्यादा पूछताछ नहीं की है. उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में अपहरणकर्ताओं की गिरफ़्तारी होकर रहेगी.

ये भी पढ़ें- थावे मंदिर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा, सभी आभूषण बरामद

इस दौरान सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने कहा कि कैरव गांधी का अपहरण होने के बाद उनको सकुशल वापस लाने के लिए पुलिस टीमें बनाई गई थीं. पुलिस टीम ने बिहार, बंगाल और ओडिसा के कई जगहों पर छापेमारी की. वहीं अपहरण के इस मामले पर डीजीपी सहित एडीजी की नजर भी रही.

रिपोर्ट: रंजीत कुमार ओझा

