आधी रात 'ऑपरेशन' से घबराए अपहरणकर्ता: बिहार-झारखंड बॉर्डर पर पुलिस की दोतरफा घेराबंदी; कैरव को छोड़ भागे बदमाश

जमशेदपुर के उद्यमी देवगन गांधी के 24 वर्षीय बेटे कैरव गांधी को बरामद कर लिया गया है. पिछले दिनों कुछ बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया था. एसएसपी पीयूष पांडे ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता कर अपहरण मामले में मीडिया को जानकारी दी. एसएसपी ने बताया कि सोमवार रात एक गुप्त सूचना मिली थी कि अपहरणकर्ता कैरव को दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले हैं, जिसके बाद दो टीमें बनाई गई थीं. एक टीम झारखंड से बिहार जाने और दूसरी टीम बिहार से झारखंड जाने वाले इलाके पर नजर बनाई हुई थी. उन्होंने बताया कि जब अपहरणकर्ताओं को लगा कि वे सब पकड़े जाएंगे, तब बरही और चौपारण के बीच हाइवे पर कैरव को छोड़कर फरार हो गए. इसके बाद बिहार से झारखंड आने वाली पुलिस टीम ने कैरव को सकुशल हाइवे से बरामद कर लिया. सुबह पुलिस टीम ने कैरव गांधी को उनके बिस्टुपुर आवास पर परिजनों को सकुशल सौंप दिया.

एसएसपी ने कहा कि पुलिस की दबिश के आगे अपहरणकर्ताओं को झुकना पड़ा और वह कैरव को छोड़कर फरार हो गए. इस मामले में अब तक एक भी गिरफ़्तारी नहीं हुई है. फिलहाल पुलिस की टीम अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है. उन्होंने बताया कि फिलहाल कैरव से पुलिस ने ज्यादा पूछताछ नहीं की है. उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में अपहरणकर्ताओं की गिरफ़्तारी होकर रहेगी.

ये भी पढ़ें- थावे मंदिर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा, सभी आभूषण बरामद

Add Zee News as a Preferred Source

इस दौरान सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने कहा कि कैरव गांधी का अपहरण होने के बाद उनको सकुशल वापस लाने के लिए पुलिस टीमें बनाई गई थीं. पुलिस टीम ने बिहार, बंगाल और ओडिसा के कई जगहों पर छापेमारी की. वहीं अपहरण के इस मामले पर डीजीपी सहित एडीजी की नजर भी रही.

रिपोर्ट: रंजीत कुमार ओझा