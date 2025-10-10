Advertisement
जमशेदपुर में कब होगा चांद का दीदार? नोट कर लें सही टाइमिंग

Jamshedpur me chand nikalne ka samay: आज विवाहित महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा है. चांद निकलने के बाद उसकी पूजा की जाती है और फिर व्रती अपने पति के हाथों से पानी पीकर इस व्रत को तोड़ती है. ऐसे में जमशेदपुर में चांद निकलने का अनुमान शाम 7 बजकर 52 मिनट पर लगाया गया है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 10, 2025, 06:29 PM IST

जमशेदपुर में कब होगा चांद का दीदार? नोट कर लें सही टाइमिंग

Jamshedpur me chand nikalne ka samay: झारखंड में आज (10 अक्टूबर) करवा चौथ का त्योहार बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख की कामना के लिए आज के दिन निर्जला व्रत रखती हैं. इसके बाद रात में चांद निकलने के बाद अपने पति के हाथों से जल पीकर इस व्रत को तोड़ती हैं. ऐसे में सभी व्रतियों चांद के निकले का बेसब्री से इंतजार रहता है. ऐसे में आइए जानें आपके शहर जमशेदपुर में चांद कब निकलेगा?

जमशेदपुर में चांद निकलने का समय
जमशेदपुर में चांद निकलने का अनुमान शाम 7 बजकर 52 मिनट पर लगाया गया है. ऐसे में आप इस समय का इंतजार करें. चांद निकलने के बाद उसकी पूजा करें और फिर अपने पति के हाथों से पानी पीकर ही इस व्रत को तोड़े. बता दें कि यह समय अर्घ्य देने के लिए आदर्श माना जाता है. एक कथा के अनुसार, एक महिला ने चांद को बिना देखे अपना व्रत तोड़ा था, जिसके बाद उसके पति की तबीयत खराब हो गई थी. ऐसे में चांद को देखकर ही अपना व्रत तोड़े. 

गलती से व्रत टूट जाए तो क्या करें? 
यदि आपसे गलती से व्रत टूट जाता है तो सबसे पहले करवा मां के सामने सच्चे मन और भावना से क्षमा मांगे. फिर हाथ में जल लेकर फिर से व्रत जारी रखने का संकल्प लें. बता दें कि करवा चौथ का व्रत शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुहाग के लिए करती हैं. व्रत वाले दिन सबसे पहले सुहागिन औरतें सरगी खाने खाती है और फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं. शाम के समय व्रती सुहागन की तरह तैयार होती है, फिर करवा मां की पूजा करती है.

