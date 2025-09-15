जमशेदपुर में पत्नी के सामने युवक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या, दो गिरफ्तार
जमशेदपुर में पत्नी के सामने युवक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या, दो गिरफ्तार

जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र में रविवार को एक युवक की पत्नी के सामने ही धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान जगदीश हेंब्रम के रूप में हुई है. पत्नी की शिकायत पर छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

Edited By:  Saurabh Jha|Last Updated: Sep 15, 2025, 08:11 PM IST

झारखंड के जमशेदपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई. एमजीएम थाना क्षेत्र के बारीडीह सिरका टोला में 29 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या कर दी गई. वारदात रविवार की सुबह उस समय हुई जब युवक अपनी पत्नी के साथ जंगल से लकड़ी लेने गया था. इस दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और विवाद के बाद उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया.

पुलिस के अनुसार मृतक का नाम जगदीश हेंब्रम है. वह अपनी पत्नी सारंती हेंब्रम के साथ सुबह करीब सात बजे लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर गया था. रास्ते में गांव के ही कुछ लोगों ने उन्हें रोका और कहासुनी शुरू हो गई. आरोपियों ने पहले सारंती को पानी में धक्का दे दिया और इसके बाद जगदीश पर कुल्हाड़ी और तलवार से ताबड़तोड़ वार कर दिए. गंभीर चोटों के चलते उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

हत्या के बाद सारंती हेंब्रम ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. सारंती के बयान पर छह लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है. जिनके नाम कोंदा हेंब्रम, अंजली हेंब्रम, बुधु हेंब्रम, बादल हेंब्रम, सरकार हेंब्रम और सनातन हेंब्रम हैं.

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कोंदा हेंब्रम और सरकार हेंब्रम को गांव से गिरफ्तार कर लिया. बाकी चार आरोपी अभी फरार हैं. पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह हत्या आपसी रंजिश और जंगल से लकड़ी लेने को लेकर पुराने विवाद से जुड़ी प्रतीत होती है. फिलहाल पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है.

घटना के बाद बारीडीह और आसपास के इलाके में तनाव का माहौल है. ग्रामीणों ने हत्या पर गहरी नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए. लोग सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं.

इनपुट- आईएएनएस

Jamshedpur News

