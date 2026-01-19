Advertisement
सात समंदर पार जमशेदपुर के लाल का जलवा: समीर पांडे बने ऑस्ट्रेलिया में पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर

Sameer Pandey: जमशेदपुर के युवा समीर पांडे ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के पहले लॉर्ड मेयर बनकर इतिहास रच दिया है. उनकी इस उपलब्धि पर जमशेदपुर आगमन के दौरान भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया, जहां लोगों ने इसे झारखंड और पूरे भारत के लिए गर्व का क्षण बताया है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 19, 2026, 12:43 PM IST

Sameer Pandey: जमशेदपुर के रहने वाले युवा समीर पांडे ने ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है. समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के पहले नौजवान बने हैं, जिन्होंने लॉर्ड मेयर का पद संभाला है. उनकी इस सफलता को प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ-साथ देशवासियों के लिए भी गर्व का क्षण माना जा रहा है. यह उपलब्धि यह दर्शाती है कि भारतीय युवा वैश्विक मंच पर नेतृत्व की भूमिका निभाने में पूरी तरह सक्षम हैं.

जमशेदपुर आगमन पर हुआ भव्य नागरिक अभिनंदन
समीर पांडे के जमशेदपुर आगमन पर शहर में उत्साह का माहौल देखने को मिला. सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उनका भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। लोगों ने शॉल ओढ़ाकर, फूलों के गुलदस्ते और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया. कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गणमान्य लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. सभी ने एक स्वर में कहा कि समीर पांडे की उपलब्धि जमशेदपुर के लिए गर्व की बात है.

सोसाइटी और झारखंड के लिए गौरव का क्षण
कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने बताया कि समीर पांडे, शत्रुघ्न पांडे के पुत्र हैं और सोनारी स्थित उनकी सोसाइटी के निवासी हैं. उनकी इस उपलब्धि से न केवल सोसाइटी बल्कि पूरा झारखंड गौरवान्वित हुआ है. वक्ताओं ने कहा कि समीर पांडे ने विदेश जाकर भी भारत की संस्कृति, मूल्यों और पहचान को मजबूती से आगे बढ़ाया है. उनकी सफलता युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है.

भविष्य के लिए शुभकामनाएं
नागरिक अभिनंदन समारोह के दौरान लोगों ने समीर पांडे के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और उम्मीद जताई कि वे आगे भी देश, राज्य और समाज का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा करते रहेंगे. इस अवसर पर शहर के पूर्व एडीसी, जिनकी हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा टेक्निकल एजुकेशन के स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में प्रोन्नति हुई है, भी उपस्थित रहे. समीर पांडे की यह सफलता निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देगी.

रिपोर्ट: रंजीत कुमार ओझा

 

Jamshedpur News

